Rust bije rekordy popularności na Steam.

Streamerzy rozpropagowali grę Rust, która zyskuje coraz to większą popularność.

Chociaż produkcja miała swoje premierę w 2018 roku, a obecna jest we wczesnym dostępie już od 8 lat, to dopiero niedawno zyskała popularność w sieci. Stało się to za sprawą rozpoznawalnych youtuberów i streamerów, którzy postanowili pobawić się w Rust wspólnie na jednym serwerze.

Pojawienie się takich osób jak: Myth czy Sodapoppin przyciągnęło użytkowników do tytułu, a ich transmisje cieszyły się ogromną popularnością. Mowa nawet o ponad 1,2 mln internautów, którzy począwszy od 3 stycznia oglądają materiały z gry na Twitchu. W szczytowym momencie na Steam przy Rust bawiło się nawet 225 tysięcy graczy.

Rust to sandboksowy survival, inspirujący się takimi markami jak DayZ czy S.T.A.L.K.E.R. W grze eksplorujemy otwarty świat, walcząc o przetrwanie. Inni gracze mogą z nami rywalizować lub współpracować, wszystko uzależnione jest od nastawienia konkretnej osoby. Bardzo istotną mechaniką jest zaspokajanie potrzeb, należy dbać o to by kierowana przez nas postać nie zamarzła lub nie umarła z głodu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.