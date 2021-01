Rust wkrótce trafi na konsole. Gra doczekała się klasyfikacji wiekowej

Wersja konsolowa słynnego Rust wkrótce powinna trafić w ręce graczy. Gra pojawiła się w bazie organizacji klasyfikacyjnej ESRB, czyli powinna zadebiutować już niedługo.

Survival od Facepunch Studios przeżywa ostatnio drugą młodość. Gracze powrócili do nietypowej produkcji dzięki popularnym streamerom i ponownie zaangażowali się w próbę przetrwania i rozbudowę bazy.

Od dawna mówi się o konsolowej konwersji Rust, choć do tej pory nie wiadomo było kiedy takowa pojawi się na rynku. Przeportowanie tego typu produkcji na konsole to niełatwe zadanie, więc cierpliwość w tym przypadku jest wysoce wskazana.

W końcu otrzymaliśmy konkrety znak, że gra ukaże się już niedługo. Na stronie organizacji ESRB pojawiła się wzmianka o porcie gry na PS4 i Xbox One. Nie poznaliśmy jednak daty premiery czy nawet kwartału, w którym Rdza zadebiutuje na konsolach.

Jak nietrudno się domyślić, produkcja otrzymała kategorię M za liczną i wymowną brutalność, w tym zbieranie mięsa pokonanych przeciwników i przygotowywanie z niego posiłku. Cóż, survival na całego.

Niedawno Rust pobiło swój absolutny rekord popularności zmieniając jednocześnie ponad 240 000 użytkowników, co jest fenomenalnym wynikiem jak na bądź co bądź wymagający survival. Liczba graczy stale rośnie i nic nie wskazuje na to, aby gra miała szybko stracić na popularności.

