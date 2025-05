Uwielbiana gra z PS4 i Xbox One zostaje wycofana. Gracze dostaną coś w zamian

Rust na konsolach od lat przyciąga fanów survivalu, jednak nadchodzi koniec pewnej ery. W maju Crowbar Collective przestanie sprzedawać edycję PS4, a bardzo możliwe, że taki sam los spotka wersję na Xbox One. To efekt planowanej migracji graczy na nowsze platformy. Mimo to warto spojrzeć w przyszłość, bo już za kilka miesięcy gra powróci z usprawnieniami na PS5 i XSX/S.

Przejście na nową generację

Od 29 maja Rust Console Edition nie będzie dostępne do kupienia na starszych konsolach, choć dotychczasowi właściciele nadal będą mogli grać do czasu zamknięcia serwerów. Legacy serwery przestaną działać w październiku 2025, co da użytkownikom kilka miesięcy na ewakuację swoich postaci i danych. Jednocześnie latem zadebiutuje ulepszona edycja na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wersja next-gen ma oferować lepszą wydajność, szybsze ładowanie oraz wsparcie dla ulepszonych tekstur.

Przejście na nowe konsole oznacza także, że twórcy skoncentrują się na rozwoju edycji Series X/S i PS5. Gracze zyskają mniejsze lagi oraz stabilniejsze serwery, co jest kluczowe przy dużych bitwach PvP. Dodatkowo modernizacja silnika może przynieść wsparcie dla większej liczby graczy na mapie oraz drobne poprawki graficzne, które odświeżą znany świat Rust.

Choć pożegnanie z wersjami PS4 i Xbox One może być gorzkie, to przeniesienie na nowsze platformy ma sens. Dzięki temu studio może w pełni wykorzystać możliwości sprzętu, a społeczność uniknie problemów z przestarzałą architekturą. Gracze mają czas na przygotowanie się do migracji, a jednocześnie dostaną od twórców powód do powrotu. Jeśli planujesz jeszcze zostać na legacy serwerach, pamiętaj, by do października zabezpieczyć swoje zasoby i zaplanować skok na next-gen.

Źródło: DelistedGames