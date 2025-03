Ponad 80 złotych taniej. Jedna z najlepszych polskich strzelanek za niecałe 7 zł

Uuu, odważne słowa, prawda? Wybaczcie, ale Postal: Brain Damaged to faktycznie jedna z najlepszych polskich strzelanek ostatnich lat. Teraz w mega promocji.

Wiadomo było, że zespół Hyperstrange, odpowiedzialny m.in. za bardzo dobre Elderborn, jest strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o wskrzeszeni marki Postal. Kontrowersyjna seria od studia Running with Scissors w ten sposób doczekała się swej najlepszej gry. Wcale nie żartuję. A to nawet nie jest Postal w pełnym tego słowa znaczeniu.

Postal: Brain Damaged za grosze. Mega promocja na gry

Bo Postal: Brain Damaged nie jest już żadnym „symulatorem psychopaty”, a przynajmniej nie w pełni. To nadal dziwaczna, poryta i miejscami naprawdę niepokojąca wyprawa do umysłu psychopaty, ale w jakże barwnym sosie boomer shootera. I to jednego z najlepszych. Polski FPS został doceniony przez graczy (w końcu „przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam robią swoje), ale tak naprawdę zasługuje na zaszczytne miejsce wśród najlepszych boomer shooterów w ogóle. Zresztą, przeczytajcie moją recenzję.

„Postal: Brain Damaged dostarczyło mi około 9 godzin oldschoolowej rozgrywki (choć uwielbiam zaglądać w każdy kąt) opartej na niewyszukanym humorze, mordowaniu wszystkiego w rytmie metalu i przemierzaniu świetnie zaprojektowanych map” – pisałem. I nadal tę opinię podtrzymuję, choć ponowne przejście przez tę dziwaczną historię spowodowało, że doceniam ten tytuł nawet jeszcze bardziej. I wam też polecam spróbować.

Jeśli zdecydujecie się na zakup w Instant-Gaming, wydacie niespełna 7 złotych na tę świetną produkcję, a do tego otrzymacie ją w ulepszonej edycji. Dodatkowo możecie liczyć na osobny, świetny soundtrack oraz cyfrowy artbook. To wszystko w formie kodu na Steam. To taniej o ponad 81 złotych względem oficjalnej ceny na znanej platformie dystrybucji.

Źródło: Opracowanie własne