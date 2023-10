Porażka Diablo 4 na Steam? Gra notuje bardzo słaby debiut

Diablo 4 wreszcie ukazało się na platformie Steam, choć wcześniej gracze mogli ogrywać tytuł na Battle.net. Okazuje się jednak, że debiut gry Blizzarda na popularnym serwisie od Valve nie należy do najbardziej udanych. Liczba graczy pozostawia wiele do życzenia, a sprawy nie poprawiają też oceny wystawione przez graczy. Te są zaskakująco niskie!

Dokładnie 17 października na platformie Steam pojawiło się Diablo 4, czyli tegoroczny hit od Blizzarda. Hit, choć zupełnie innego zdania są gracze posiadający grę na wspomnianej platformie. Recenzji pojawiło się od premiery kilkaset, a zaledwie nieco ponad połowa z nich wyraża się o produkcji pozytywnie. Skąd zatem tak negatywny stosunek graczy do nowo dodanej gry? Graczom nie podoba się m.in. konieczność korzystania z platformy Battle.net do gry, jak również niektóre decyzje dotyczące samej rozgrywki.

Ogólna ocena gry jest „mieszana”, choć to może zmienić się wraz z napływem pozytywnych ocen. To jednak będzie dość problematyczne z uwagi na fakt, że w grę na Steam gra niewiele osób. W szczytowym momencie serwis SteamDB wykazał, że gra od Blizzarda gościła jednocześnie nie więcej niż 5400 osób. To poziom dość zapomnianych tytułów z ostatnich lat czy gier, którym bardzo daleko do pozycji najpopularniejszych. Ta statystyka może jednak nie dziwić, wszak prawie wszyscy zainteresowani zdążyli już grę kupić na platformie Battle.net.

Co interesujące, wraz z pojawieniem się Diablo 4 na Steam, gra uzyskała pozytywną weryfikację na Steam Decku. Jeżeli zależy wam na mobilnym graniu w ten tytuł, to macie ku temu świetną okazję. Sprzęt od Valve radzi sobie z najnowszym Diablo bez problemów, gwarantując naprawdę dobrą jakość zabawy na małym ekranie. Są zatem jakieś plusy.