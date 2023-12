Pomysły na prezenty – czym się kierować podczas zakupów?

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas, kiedy możemy pobyć z bliskimi i zapomnieć o codziennych troskach. Grudniowe święta kojarzą się również z wyjątkowymi prezentami – zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Jaki podarunek włożyć pod choinkę, by odpowiadał on zainteresowaniom konkretnej osoby?

Prezent dla wielbiciela muzyki

Jeśli Twój bliski nie potrafi wyobrazić sobie dnia bez słuchania muzyki, wówczas postaraj się znaleźć prezent, który umili mu chwile spędzone przy dźwiękach ulubionych zespołów lub wokalistów. Absolutny must-have każdego maniaka dobrego beatu to oczywiście wysokiej jakości słuchawki. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup bezprzewodowego modelu, który łączy się ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Takie słuchawki są wygodne i komfortowe w użytkowaniu, dzięki czemu można je zabrać w podróż albo trening, bez obawy o uszkodzenie kabla i wypadnięcie telefonu z kieszeni.

Jeśli Twój bliski ma już porządny sprzęt audio na uszy, postaw na funkcjonalny głośnik. W sklepach bez problemu znajdziesz modele wyposażone w złącza USB, audio AUX oraz mikrofonowe 6,35 mm. Taki głośnik jest prawdziwą gratką dla fanów muzyki, którzy mają swój instrument, np. gitarę albo elektryczne skrzypce. Nowoczesne modele stanowią połączenie solidnej konstrukcji i mobilności, dzięki czemu można je zabrać na występ poza domem.

Prezent dla influencera

Trudno wyobrazić sobie osobę, która nie miałaby swojego konta na Instagramie, Tik-toku, YouTube, czy też Facebooku. Popularyzacja mediów społecznościowych wpłynęła na rozwój nowej gałęzi marketingu, czyli influenceringu. Czerpanie zysków z filmików i zdjęć wstawianych na social media to częsty wybór wielu osób. Nie da się jednak stworzyć atrakcyjnego contentu bez solidnego sprzętu. Wymarzony prezent dla influencera to świetnej jakości, funkcjonalny smartfon. Przy wyborze odpowiedniego modelu zwróć uwagę na aparat, wyświetlacz i wytrzymałość baterii. Smartfon powinien gwarantować świetne zdjęcia i filmy oraz długi czas pracy bez ładowania.

W przypadku większego budżetu możesz dołączyć do zestawu statyw. Ułatwi on nagrywanie filmików, które wymagają pełnej mobilności.

Prezent dla sportowca

Estetyka ciała jest niezwykle ważna dla osób, dbających o zdrowie i regularnie uprawiających aktywność fizyczną. To właśnie dla nich stworzono specjalne smartwatche, pozwalające monitorować efektywność treningu. Takie zegarki wyświetlają spalone kalorie w trakcie aktywności, tętno, liczbę kroków itp. Dzięki Bluetooth smartwatch można połączyć z telefonem i śledzić swoje postępy. Jeśli chcesz sprawić niespodziankę fanowi zdrowego stylu życia, spraw mu pod choinkę taki właśnie zegarek. Co jeszcze spodoba się pasjonatowi sportu? Mogą to być akcesoria treningowe – pas RTX, gumy oporowe, taśmy, hantle itp. Świetną propozycją jest też zestaw suplementów i zdrowych przekąsek.

Prezenty dla nastolatka

Wymarzony prezent pod choinką – to właśnie dlatego dzieci nie mogą doczekać się Bożego Narodzenia. Co jednak wybrać dla nastolatka, by spełnić jego życzenia? Uniwersalnym rozwiązaniem jest wydajny, elegancki i kultowy smartfon. Dla młodych osób, które uwielbiają robienie zdjęć, najlepszym prezentem pod choinką będzie porządny aparat ze świetnym obiektywem. Ogromną popularnością wśród nastolatków cieszą się też pojazdy elektryczne – hulajnogi, deskorolki itp. Jest to idealny prezent, jeśli chcesz, by Twoje dziecko spędzało więcej czasu na świeżym powietrzu.

Znalezienie atrakcyjnego upominku dla bliskiej osoby nie stanowi dużego wyzwania. Co więcej, unikalny prezent nie musi wiązać się z ogromnym wydatkiem. Najważniejsze, by obdarowana osoba czuła, że upominek jest dowodem szczerych uczuć. Jeśli jeszcze nie znalazłeś odpowiedniego prezentu na mikołajki lub pod choinkę, zajrzyj koniecznie na www.euro.com.pl.

