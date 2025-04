Już od jakiegoś czasu dowiadujemy się o kolejnych podwyżkach usługi subskrypcyjnej PlayStation. Wszystko zaczęło się 10 kwietnia, kiedy to informowaliśmy Was, że usługa oficjalnie podrożeje w piętnastu różnych krajach. Kilka dni później okazało się, że Sony zabrało się za kolejne państwa. Warto w tym momencie zaznaczyć, iż w międzyczasie PlayStation Plus zaliczyło spadek popularności. Teraz natomiast sieć obiegła wieść o jeszcze jednym kraju, który spotkał się z niespodziewaną podwyżką.

PS Plus drożeje w Kanadzie, a graczom kończy się cierpliwość

Zgodnie z informacjami, Sony wprowadziło podwyżkę cen subskrypcji PlayStation Plus w Kanadzie, co, jak nietrudno się domyślić, wywołało wśród graczy falę oburzenia. Japońska korporacja wysłała maile do klientów we wspomnianym kraju, informując o zwiększeniu ceny. W wiadomości firma stwierdziła też, że zmiana cen „umożliwi dalsze dostarczanie wysokiej jakości gier oraz korzyści” do usługi.

Nowe ceny w dolarach kanadyjskich prezentują się więc następująco:

PlayStation Plus Essential na 12 miesięcy – 109.99 CAD (wcześniej 95 CAD)

PlayStation Plus Extra na 12 miesięcy – 189.99 CAD (wcześniej 155 CAD)

PlayStation Plus Premium na 12 miesięcy – 224.99 CAD (wcześniej 190 CAD)

Kanadyjscy gracze masowo krytykują decyzję Sony w mediach społecznościowych, nazywając ją „chciwością”. Wielu z nich zapowiada rezygnację z subskrypcji, argumentując, że ceny zaczynają po prostu być przesadą. Część fanów rozważa nawet przejście na PC, zwracając uwagę na Steamowe promocje i stopniowe przenoszenie ekskluzywnych tytułów Sony na komputery.

Źródło: VICE