PlayStation przygotowuje specjalną konferencję. Posłuchamy na niej o paru wielkich hitach i grach, które zmierzają lub już są obecne na konsolach Sony.

Wydarzenie „Play! Play! Play!” to kolejna edycja organizowanego przez japoński oddział Niebieskich eventu. Nie skupia się on na dużych pokazach nieogłoszonych gier, a na opowiadaniu o nadchodzących tytułach. Najnowsza konferencja odbędzie się 16 października o godzinie 13:00 czasu polskiego i potrwa godzinę. Obejrzymy ją na kanale YouTube należącym do PlayStation.

Jedną z gwiazd programu będzie Horizon Forbidden West. Goście skupią się na nowościach zmierzających do hitu Sony i opowiedzą trochę o rozgrywce. Zobaczymy też ponownie ujawniony wcześniej gameplay.

Drugim ważnym tytułem, o którym opowiedzą prowadzący będzie Elden Ring od From Software. Niestety, tutaj najpewniej obejdzie się bez większych nowości. Dyskusja na temat gry ma bazować na znanych już informacjach.

Na „Play! Play! Play!” ujrzymy też: Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Call of Duty: Vanguard, Earth Defense Force 6, Genshin Impact i parę innych. Jeśli nie znacie języka japońskiego lub nie interesuje Was dyskusja na temat nadchodzących gier, możecie wpaść na same pokazy rozgrywki. Wydarzenie nie potrwa długo, więc raczej obejdzie się bez przeciągania.