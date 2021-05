Sześć gier z PlayStation na PC? Epic Games chciało zapłacić Sony miliony dolarów

Epic Games Chciało namówić PlayStation do przeportowania gier na PC. W grę wchodziły miliony dolarów i nic jeszcze nie zostało potwierdzone.

Sony obiecało przy okazji niedawnego ogłoszenia PeCetowego portu Days Gone, że planuje wprowadzenie kolejnych swoich produkcji na komputery osobiste. Póki co nie wiadomo, o które gry chodzi, ale wydawca najwyraźniej myślał o tym od dawna.

Przy okazji rozprawy Epic Games kontra Apple, w sieci pojawiło się wiele dokumentów dotyczących spraw biznesowych firm. Jeden z nich wskazuje, że Epic próbowało namówić PlayStation do wrzucenia od 4 do 6 swoich produkcji na komputery. Zachętą było 200 milionów dolarów.

W momencie powstania dokumentu firma oczekiwała na odpowiedź od Sony i nie wiadomo, czy zdecydowano się na jakąkolwiek współpracę.

Mimo to, niedawne kroki Sony i wydawanie przez firmę kolejnych gier na PC wskazują, że istnieje szansa na to, że propozycja Epic mogła spotkać się z aprobatą. Niemniej są to tylko podejrzenia i na ten moment nie wiadomo, czy firmy doszły do porozumienia. Gry od Sony są przecież dostępne także na Steam.

Co więcej, Epic myślał nad skontaktowaniem się ze wszystkimi trzema wiodącymi producentami konsol. Rozmowy z Microsoftem były nawet w toku, ale nie wiadomo, czy cokolwiek z nich wyszło. Dodatkowo rozważano współpracę z Nintendo, ale Epic uznał, że z uwagi na specyfikę Big N, nie ma sensu nawet rozpoczynać rozmów.

Dokument ten dobitnie pokazuje, że Epic walczy o dominację na rynku PeCetowym tak mocno, jak tylko może. Pieniądze najwyraźniej nie grają roli i ciekawe, czy Epic Games ostatecznie dogada się (lub już się dogadało) z którymś z gigantów branży.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.