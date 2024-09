PlayStation 6 i Xbox Next to rewolucja, na którą czekamy. “Obecna generacja to porażka!”

Czeka nas rewolucja – chodzi o PlayStation 6 i nowego Xboksa

Nie czarujmy się, obecna generacja konsol to porażka. Nowe urządzenia Sony i Microsoftu nie stały się tym, czego oczekiwaliśmy jako gracze. Regularnie dowiadujemy się czy to o problemach optymalizacyjnych, 30 klatkach na sekundę, czy nieco oszukanej rozdzielczości 4K. To wszystko jest takie nieco “oszukane”, stwarzające jedynie pozory spełnionych obietnic. Wiedzą o tym również eksperci z Ditigal Foundry, którzy przecież na analizowaniu technicznej strony gier zjedli zęby. Ich zdaniem, obecna generacja jest bardzo przereklamowana. Ale na horyzoncie jest promyk nadziei.

Chodzi o kolejne edycje sprzętów gamingowych gigantów. Jak wyjawili eksperci w jednym ze swoich najnowszych podcastów, w kontekście PlayStation 6 i nowego Xboksa jest na co czekać. Nowa generacja ma bowiem w pełni wykorzystać technologię, którą współczesne konsole potraktowały po macoszemu. Chodzi o uczenie maszynowe.

Zobacz też: PS5 Pro wycieka tuż przed prezentacją. Znamy ceny, modele, datę premiery i specyfikację

Do tej pory technologia ta została “lekko muśnięta” i wykorzystuje się ją tylko do usuwania szumów z ray tracingu. To pozwoli nie tylko znacznie poprawić wydajność sprzętu, ale wreszcie dowieźć to, na co czekaliśmy. Chodzi o stabilną rozgrywkę w 4K i 60 FPS bez cięć graficznych. Okazuje się, że PS5 i Xbox Series X były tak naprawdę tylko przystankiem przed tym, na czym nam zależy.

Źródło: wccftech.com