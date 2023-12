Pierce Brosnan stanie przed sądem za nielegalny spacer

Były odtwórca roli Jamesa Bonda może pójść do więzienia. Wszystko przez to, gdzie wybrał się na spacer.

CNN podaje, że Pierce Brosnan dostał wezwanie do sądu w sprawie wejścia na teren zabroniony w Parku Narodowym Yellostone. Aktor zboczył z trasy turystycznej przeznaczonej dla pieszych i skierował się na obszar termalny. Znajdują się tam gorące źródła, które ze względu na wysoką temperaturę, mogą doprowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. To bardzo niebezpieczne miejsce, które jest zamknięte dla zwiedzających park.

Za wejście na obszar terenu zabronionego, grozi więzienie. Aktor ma więc spory problem i musi się z tego powodu stawić przed sądem.

Pierce Brosnan przypadkowo złamał prawo?

Jak się okazuje, Brosnan bierze udział na terenie parku Yellowstone w zdjęciach do filmu „Unholy Trinity”. To western osadzony w latach 70. XIX wieku. Wraz z nim w filmie występuje także Samuel L. Jackson. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana, ale biorąc pod uwagę obsadę, może to być niezłe kino akcji w klimatach Dzikiego Zachodu.