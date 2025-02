Twórcy Tibii zapraszają do testów swojej gry o zombie. Można się zapisywać

Persist Online to nowa gra CipSoft, twórców Tibia i kilku innych (znacznie mniej hitowych) gier. Rozpoczynają się zapisy na zamknięte testy!

Jeśli jesteście spragnieni doznań rodem z prawdziwego MMO, być może Persist Online okaże się tym, czego szukaliście. A nawet jeśli nie, to przecież i tak warto zapisać się na testy, skoro nie trzeba za nie płacić. Powód jest jeszcze jeden – za projekt odpowiada studio CipSoft, twórcy nieodżałowanej, wiecznie żywej Tibii.

Studio tym razem odchodzi od stylistyki fantasy, skupiając się na „zombiaczej” post-apokalipsie, czyli czymś w sam raz dla fanów wielu innych gier survivalowych. Tym razem dostać mamy pełnoprawne MMO i to takie mocno „hardcorowe”, jak obiecują twórcy. Połączyli bowiem ten gatunek z survivalem, więc doświadczenie ma oferować „staroszkolny” styl, w tym stratę wszystkiego, co zbierało się przez ostatnie godziny zabawy. Trzeba więc uważać, ale fani gatunku mogą na co ostrzyć kły.

Aby zapisać się do testów, wystarczy jedynie podać swój adres e-mail i potwierdzić rejestrację za pomocą linku w wiadomości zwrotnej. Planowanych jest kilka faz testów, choć jest pewna grupa fanów, którzy testują grę niemal bez przerwy.

CipSoft niedawno dorzuciło do wczesnej wersji produkcji safehouse, czyli bezpieczną bazę dla gracza, w której zadba on o swoją postać czy sprzęt. Jest też inna nowość w postaci podziału na strefy. Im dalej od obszaru startowego się wybierzemy, tym gra będzie bardziej wymagająca. Oferować ma też lepsze przedmioty. W ten sposób twórcy chcą zagwarantować, aby gracze nie nudzili się w trakcie swojej przygody.

Źródło: Informacja prasowa