Painkiller Remake z datą premiery. Powrót legendy już na jesień

Klasyczny Painkiller powraca i to w wielkim stylu. Anshar Studios oraz Saber Interactive zapowiedzieli, że remake kultowego FPS-a zadebiutuje na PC już 9 października 2025 roku. Z tej okazji w sieci pojawił się nowy zwiastun, który od razu podgrzał atmosferę wśród fanów serii. Gra od początku stawia na to, co najważniejsze: totalny chaos, hordy demonów i absurdalne bronie. Do tego dochodzi kooperacja, czyli nowość, która może tchnąć życie w stare schematy. Painkiller Remake pozwoli grać zarówno solo, jak i w duecie ze znajomym, co otwiera zupełnie nowe możliwości taktyczne… lub jeszcze więcej okazji do siania destrukcji.

Painkiller Remake z datą premiery – 9 października 2025 roku

Na graczy czekają klasyczne bronie znane z oryginału, ale również zupełnie nowe zabawki do eksterminacji demonów. Powrócą też kultowe karty tarota, które pozwolą wzmacniać zdolności i, co ciekawe, łączyć je z efektami drużyny. Wszystko to w zróżnicowanych biomach, które nie tylko wyglądają efektownie, ale też oferują mobilność dzięki skokom, unikom i hakom.

Co ciekawe, w grze wcielimy się w jedną z czterech postaci: Ink, Void, Sol i Roch. Każda z nich ma własne unikalne cechy: od zwiększonej mocy, przez bonusy do zdrowia, po dodatkowe obrażenia. Dzięki temu każda sesja może wyglądać zupełnie inaczej, zwłaszcza w trybie współpracy.

Choć nie wszystkim może się spodobać większy nacisk na co-opa, twórcy zapewniają, że zachowano ducha oryginału. Ostatecznie, czy jest coś złego w dzieleniu się piekłem z kumplem? Na razie nie znamy jeszcze wymagań sprzętowych, ale biorąc pod uwagę oprawę, warto zacząć porządki w dysku.

Źródło: DSOGaming