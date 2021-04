Pac-Man powraca w nietypowej formie. Niektórzy zagrają za darmo

Pac-Man wkrótce powróci na nasze ekrany w formie tytułu battle-royale. Gra zostanie udostępniona za darmo subskrybentom Nintendo Switch Online. Niestety, nie wszystkie elementy produkcji sprawdzimy bezpłatnie.

Jak myślicie, jakie marki potrzebują nowych odsłon? Legacy of Kain? Saint’s Row? Silent Hill? Cóż, zdaniem Bandai Namco najrozsądniej jest przywrócić do życia Pac-Mana. Zgadza się, żółty pożeracz punktów powraca na nasze ekrany i wygląda na to, że ktoś tym razem naprawdę mocno zaszalał.

Pac-Man jako… battle-royale

Już dziś w sklepie Nintendo Switch pojawi się nowa gra z kultowym bohaterem w roli głównej. Pac-Man 99 to darmowy battle-royale, który ograją wszyscy posiadacze Nintendo Switch Online. Zgadza się, Nintendo znów wprowadza na swoją platformę kultową produkcję przemianowaną na battle-royale.

Jak to działa? Otóż w jednej sesji klasycznej rozgrywki spotyka się 99 graczy. Każdy z nich ma swoją planszę, na której zdobywamy punkty i walczymy z duszkami. Każdy pokonany duch zostaje przeniesiony na poziom jednego z naszych przeciwników. Całość wzbogacono o ulepszenia Pac-Manów, więc jest to po prostu pewna wariacja na temat znanej rozgrywki. Ostatecznie gra prezentuje się mocno chaotycznie, ale przy okazji całkiem interesująco.

Fani Nintendo z pewnością doskonale znają ten pomysł. Wcześniej mogliśmy zbadać Tetrisa 99 i Super Mario 35, które bazowały na podobnych zasadach. W te tytuły również można było pograć za darmo, ale wariant z wąsatym hydraulikiem nie jest już dostępny.

Co ciekawe, wydawca znalazł doskonały sposób na spieniężenie tej nietypowej produkcji. Już teraz w sklepie Nintendo możemy znaleźć całą masę płatnych dodatków. Są wśród nich plansze do rozgrywki offline, nowe motywy map, skórki postaci i inne DLC. Oczywiście są one w pełni opcjonalne i nie musimy ich kupować, aby cieszyć się rozgrywką.

Jak widać niektórzy nadal surfują na fali popularności nurtu battle-royale. O ile takie Call of Duty Warzone jest jednak dość standardowym przedstawicielem gatunku, tak wspomniane retro-produkcje są całkiem ciekawymi grami. Może nie spędzicie w nich setek godzin, ale jeśli subskrybujecie Nintendo Switch Online, to warto dać im szansę.

Jeśli chcecie sprawdzić niecodziennego Pac-Mana na własną rękę, to w tym miejscu znajdziecie stronę gry w eShopie. Powinniście móc pobrać tytuł jeszcze dziś. Nie wiadomo czy gra (podobnie jak Mario) zniknie po jakimś czasie z oferty sklepu. Na ten moment możemy uznać, że zostanie z nami na stałe.

