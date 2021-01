Overwatch 2 – twórca chciałby umieścić w grze jedno z polskich miast

Jeden z deweloperów pracujących nad Overwatch 2 zdradził, że chciałby umieścić w grze mapę prosto z Polski. Blizzard zainteresowała dawna stolica.

Pierwsze Overwatch było przez bardzo długi czas ogromnym hitem. Gra cieszyła się sporą popularnością, jednak ta z czasem zaczęła wygasać. Aktualnie przy strzelance od Blizzard trzyma się wystarczające, ale nieprzesadnie duże grono graczy.

Sequel (a raczej ogromna aktualizacja gry) ma za jakiś czas przywrócić shooterowi dawny blask. Póki co o grze mówi się w samych ogólnikach, a większą prezentację zobaczymy dopiero na tegorocznym Blizzconie.

Na stronie gry pojawił się wywiad z twórcami, którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące mapy Kanezaka i nie tylko. Jedna z odpowiedzi powinna szczególnie Was zainteresować.

Pytanie: Gdybyś mógł lub mogła wybrać jedną lokację do nowej mapy Overwatch, to jaka by ona była? Thiago Klafke: Polski Kraków. Odwiedzałem to miasto kilka razy i się w nim zakochałem. Średniowieczna architektura jest piękna i świetnie zachowana, miasto ma bardzo przyjemne place i otwarte przestrzenie z wieloma ciekawymi kształtami i kolorami. Jest też nieco egzotyczne dla kogoś, kto dorastał w Brazylii, a teraz mieszka w Kalifornii. Fragment wywiadu z twórcami Overwatch

Thiago Klafke to starszy designer otoczenia, który pracuje nad Overwatch 2. O ile nie jest on osobą decyzyjną w kwestii doboru lokacji, które zobaczymy w grze, tak jego wypowiedź może dawać iskierkę nadziei na to, że kiedyś ujrzymy nadwiślańskie miasto w produkcji Blizzard.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.