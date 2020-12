Overwatch 2 – omówienie nowej mapy. Wiemy, kiedy zobaczymy grę w akcji

Blizzard opowiedział trochę o nowej mapie, która trafi do Overwatch 2. Przy okazji firma zdradziła, kiedy doczekamy się nowej prezentacji gry.

Kontynuacja Overwatch to chyba najdziwniejszy projekt Blizzarda. Wieloosobowa strzelanka cieszyła się przez pewien czas ogromną popularnością, jednak zainteresowanie nią stopniowo spadało i aktualnie OV jest raczej umiarkowanie popularne.

Druga część (a raczej gigantyczna aktualizacja) gry była sporym zaskoczeniem i swoistym rozczarowaniem dla fanów, którzy oczekiwali znacznych zmian w rozgrywce. Overwatch 2 prezentuje się jak, no właśnie, spora aktualizacja pierwowzoru, która upiększa grafikę i wprowadza kilka nowych trybów oraz postaci. Bez rewolucji, która jednak przydałaby się marce.

Blizzard promuje jednak swój projekt i na kanale YouTube gry pojawiło się omówienie nowej mapy – Kanezaka.

Została ona umiejscowiona w Japonii i Jeff Kaplan – reżyser gry – nieco przybliżył graczom jej specyfikę. Kaplan zwrócił uwagę na fakt, że mapę cechuje nastawienie na opowiadanie historii poprzez otoczenie. Jeśli chcecie przyjrzeć (a raczej przysłuchać) się szczegółom, to obejrzyjcie poniższy filmik.

Szkoda, że nie pokuszono się o załączenie do filmu fragmentów rozgrywki, ale otrzymaliśmy coś na pocieszenie. Jeff Kaplan potwierdził, że Overwatch 2 otrzyma pełną prezentacją na BlizzCon 2021. Wydarzenie to odbędzie się 19 lutego i potrwa do 20 lutego 2021 roku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.