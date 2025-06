Tegoroczny hit Capcomu w okazji tygodnia na PS5. Duży rabat

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapolować na potwory w niezwykle udanym Monster Hunter Wilds, to właśnie nadarzyła się ku temu świetna okazja. Sony dorzuciło tę gorącą premierę do swojej Okazji Tygodnia i kusi niemałą obniżką.

Monster Hunter Wilds w promocji na PS Store

Gra Capcomu zadebiutowała 28 lutego tego roku i od razu zrobiła furorę. Średnia ocen 89% oraz świetna sprzedaż mówiły same za siebie, ale najwyraźniej twórcy uznali, że czas przyciągnąć jeszcze większe grono łowców. Sony przeceniło grę aż o 30% i teraz możecie dorwać standardową edycję za 237,20 zł zamiast 339 zł.

To jednak nie koniec. Nawet Deluxe Edition kosztuje teraz 286,30 zł, a najbogatsza wersja Premium Deluxe została przeceniona o 25% i kupicie ją za 366,75 zł. W droższych paczkach znajdziecie dodatkowe fryzury, ozdoby, emotki, makijaże oraz oczywiście unikalne pancerze.

Monster Hunter Wilds to nie tylko kolejna odsłona znanej serii. Capcom przygotował gigantyczną grę, która potrafi wciągnąć na ponad 100 godzin. Co prawda główną linię fabularną da się przejść w około 18 godzin, ale wiadomo, że to tylko przystawka. Klasycznie prawdziwa zabawa zaczyna się po napisach końcowych.

Źródło: PS Store