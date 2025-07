Oferty dnia na Steam. W tym perełka, o której możecie nie mieć pojęcia

W sklepie Steam pojawiły się najnowsze oferty dnia. W niższych cenach możemy zgarnąć m.in. Gravity Circuit oraz Journey To The Savage Planet.

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiły się już najnowsze oferty dnia. Valve zdecydowało się na wyróżnienie pięciu różnych tytułów. Wśród nich znajdziemy prawdziwą perełkę z przytłaczająco pozytywnymi recenzjami, o której możecie nawet nie mieć pojęcia. Oprócz tego jedną z ofert dnia okazało się Journey To The Savage Planet. Jak zawsze, wszystkie oferty z dzisiaj pozostaną wyróżnione na stronie głównej sklepu do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Poniżej możecie natomiast znaleźć pełne zestawienie ofert.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Jeśli chodzi o tę wspomnianą perełkę, mowa o Gravity Circuit. To dynamiczna platformówka 2D inspirowana klasykami ery 8- i 16-bitowej, w której główną bronią bohatera są pięści i potężne uderzenia energetyczne. Gracz wciela się w Kaia – samotnego wojownika i zarazem ostatnią nadzieję zmechanizowanego świata zagrożonego przez armię wirusów. Produkcja łączy intensywną walkę z elementami platformowymi, które wymagają od gracza precyzji. Każdy poziom to odrębne wyzwanie – z własną mechaniką, układem przeciwników i, oczywiście, wymagającym bossem.

Produkcja posiada przytłaczająco pozytywne recenzje. Gracze chwalą ją przede wszystkim za bardzo szybką, dynamiczną akcję. Niektórzy zaznaczają, że trzeba poświęcić nieco czasu, aby przyzwyczaić się do mechanik. Bardzo wiele osób wyróżnia przede wszystkim klimatyczną oprawę graficzną i wysokiej jakości soundtrack.

Warto również zwrócić uwagę na Journey to the Savage Planet, czyli przygodową grę akcji, w której wcielamy się w pracownika czwartej najlepszej korporacji na rynku międzygwiezdnej eksploracji o nazwie Kindred Aerospace. Zadaniem rekrutów jest zbadanie planety ARY-26 i sprawdzenie, czy nadaje się ona do kolonizacji przez ludzi. Misja rozpoczyna się bez większych zasobów i doświadczenia. Świat gry szybko jednak udowadnia, że braki w sprzęcie można nadrobić. Chociażby pomysłowością.

Rozgrywka opiera się tutaj na eksploracji z perspektywy pierwszoosobowej. W trakcie swojej wyprawy natrafimy na setki dziwacznych stworzeń, a także zjawisk. W grze znajdziemy również system rozwoju postaci oraz rozbudowany system craftingu. A do tego mamy humorystyczny ton i sporo absurdu.

