Oferty dnia na Steam. -75% na kultową trylogię Shadow Warrior

Zgodnie ze znaną wszystkim dobrze tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiły się już najnowsze oferty dnia. W praktyce mamy dziś do czynienia z różnymi produkcjami, ponieważ jedną z wyróżnionych pozycji zajęła trylogia Shadow Warrior, drugą zaś seria gier Yes, Your Grace. Wszystkie oferty z dzisiaj pozostaną wyróżnione na stronie głównej sklepu do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Obniżki potrwają dłużej. Standardowo, poniżej możecie znaleźć pełne zestawienie i szczegóły!

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić Styx: Shards of Darkness, czyli trzecioosobową skradankę, która koncentruje się przede wszystkim na cichym eliminowaniu przeciwników oraz eksploracji. Wcielamy się w niej w tytułowego Styxa – cynicznego, aczkolwiek zwinnego goblińskiego asasyna, który powraca w nowej i zarazem bardziej rozbudowanej przygodzie, osadzonej w fantastycznym świecie.

Produkcja oferuje nieliniowe poziomy, które możemy pokonywać na różne sposoby. Mamy do wyboru wspinaczkę, skakanie, przemykanie w cieniu, czy też z pomocą unikalnych zdolności bohatera. Oprócz tego zbieramy zasoby, tworzymy potrzebne przedmioty i rozwijamy umiejętności Styxa w pięciu różnych drzewkach. Dużą nowością w porównaniu do poprzedniej części jest tryb współpracy, dzięki któremu możemy przejść kampanię fabularną razem z innym graczem.

Źródło: Steam