Oferty dnia na Steam. Nawet do 92% taniej

Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiły się już najnowsze oferty dnia. Tym razem wyróżniono pięć tytułów oraz osobne wydarzenie w postaci wyprzedaży wydawcy The Behemoth. Jak zawsze, wszystkie oferty z dzisiaj pozostaną wyróżnione na stronie głównej sklepu do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Poniżej możecie natomiast znaleźć pełne zestawienie ofert.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić chociażby The Forgotten City. To pierwszoosobowa gra przygodowa i zarazem debiutancki projekt studia Modern Storyteller. Deweloperzy postanowili rozwinąć (i to bardzo) pomysły z popularnej modyfikacji do The Elder Scrolls V: Skyrim o takim samym tytule.

Przenosimy się do podziemnej metropolii, wybudowanej za czasów Imperium Rzymskiego. Gracz wciela się w podróżnika, który na miejscu odkrywa ciała 26 badaczy, teraz zamienionych w posągi ze złota. Naszym zadaniem jest uratowanie zmarłych, gdyż w mieście znajduje się portal prowadzący do przeszłości. Możemy więc odkryć, co doprowadziło do katastrofy, a następnie do tego nie dopuścić.

Oprócz tego ciekawie prezentuje się Pit People, czyli dwuwymiarowa strategia taktyczna od niezależnego studia The Behemoth. Fundamentem rozgrywki jest eksploracja oraz turowe potyczki. To wszystko zaś dzieje się w dość humorystycznym i zarazem absurdalnym świecie.

Do dyspozycji mamy kampanię fabularną rozgrywaną w pojedynkę, a także tryb kooperacji dla dwóch graczy, pozwalający zarówno na zabawę online, jak również lokalnie.

Źródło: Steam