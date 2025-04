Oferty dnia na Steam. Chaotyczny co-op i wzruszająca przygodówka

Informowaliśmy Was już dzisiaj, tyle że nieco wcześniej, o weekendowej wyprzedaży na platformie cyfrowej dystrybucji Steam. Zainteresowani mogą skusić się między innymi na przecenione gry z serii Obcy, czy też doceniony survival The Long Dark. Ten tytuł z kolei ma jeszcze przed końcem tego roku otrzymać wyczekiwane fabularne zakończenie trybu Wintermute, o czym pisaliśmy w osobnej wiadomości.

To jednak nie koniec dobroci, gdyż, oprócz wspomnianej weekendowej wyprzedaży, w sklepie Steam pojawiły się także nowe oferty dnia. Ponownie mamy do czynienia z sześcioma przecenami. Warto zwrócić uwagę na dwa tytuły: Overcooked oraz Spirit of the North. Poniżej znajdziecie szczegóły!

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Overcooked to dość nietypowa gra akcji, która została przygotowana z myślą o zabawie w trybie kooperacji. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Ghost Town Games. Przenosimy się tutaj do komediowej rzeczywistości, a konkretniej do Cebulowego Królestwa. Ludzkość znajduje się u progu zagłady, zaś bestia, która jej zagraża, może zostać pokonana tylko w jeden sposób. Musimy ją zjeść. Jednak do jej ugotowania potrzeba wybitnych kucharzy i to właśnie my próbujemy się nimi stać.

Spirit of the North jest natomiast przygodówką inspirowaną nordyckim folklorem. W grze opracowanej przez zespół Infuse Studio wcielamy się w lisa, który podróżuje po ziemiach Islandii razem z duchem strażniczki zórz polarnych u swojego boku. W trakcie tej podróży dowiadujemy się więcej zarówno na temat wspomnianej towarzyszki, jak i starożytnej cywilizacji, którą świat już dawno uznał za zaginioną.

Źródło: Steam