Oferty dnia na Steam. Świetny co-op w jeszcze lepszej cenie

Jeżeli nie macie w co zagrać dziś wieczorem, na platformie Valve pojawiły się już nowe oferty dnia. Jest ich aż sześć, a na liście znajdziemy chociażby docenioną grę kooperacyjną, która jest dostępna za mniej niż 15 złotych. To oczywiście tylko początek dobrego. Poniżej możecie znaleźć wszystkie szczegóły.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia zdecydowanie warto przyjrzeć się grze Carry The Glass. Produkcja została stworzona z myślą o trybie kooperacji dla dwóch graczy, których zadaniem jest dokładnie to, co sugeruje tytuł: przeniesienie szklanego okna z jednego punktu do drugiego. Problem polega na tym, że między nimi znajduje się masa przeszkód, a cel podróży jest na szczycie ogromnego wieżowca. Wystarczy jedno zetknięcie się naszego szkła z czymkolwiek i podróż musimy zaczynać od ostatniego punktu kontrolnego.

Oprócz tego mamy Battle Brothers, czyli taktyczną grę RPG. Przenosimy się w niej do brutalnego, średniowiecznego świata fantasy. Gracz wciela się w przywódcę kompanii najemników, który musi zarządzać swoją drużyną, podejmować trudne decyzje i stawić czoła licznym zagrożeniom. Produkcja łączy strategiczną warstwę zarządzania z taktycznymi, turowymi starciami. Świat generowany jest proceduralnie, więc każda kampania przebiega inaczej. Jeśli jakiś członek naszej drużyny zginie, nie możemy przywrócić go do życia.

Ciekawie prezentuje się też Tunguska: The Visitation. To unikalne połączenie top-down shootera, gry survivalowej i taktycznego RPG-a, które zabiera nas w niebezpieczną podróż do Strefy Wykluczenia. Gra czerpie inspiracje z powieści Piknik na skraju drogi oraz z tajemniczej katastrofy tunguskiej z 1908 roku, tworząc świat pełen mutantów, anomalii i sowieckich tajemnic.

Źródło: Steam