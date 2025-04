Zgodnie z tradycją, na platformie cyfrowej dystrybucji gier Steam pojawiły się już nowe oferty dnia. Po raz kolejny mamy do czynienia z sześcioma przecenionymi produkcjami. Na liście znalazło się między innymi Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game, a także Dark Envoy oraz Bendy and the Dark Revival. Jak zawsze, poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto na pewno wyróżnić wspomniane już wcześniej Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game. Jest to produkcja zespołu Iron Tower Studio, które ma w swoim portfolio docenione Age of Decadence oraz Dungeon Rats. Tym razem mamy jednak do czynienia z zupełnie innymi klimatami, ponieważ Colony Ship przenosi nas do kosmosu. Walka odbywa się w formie turowych starć z wykorzystaniem borni palnej, gadżetów technologicznych, a także innych narzędzi.

Ponadto powinniście sprawdzić Dark Envoy, czyli polskie RPG od studia Event Horizon, które przenosi nas do fantastycznego uniwersum, gdzie magia zmieszała się z technologią. Głównymi bohaterami gry są Kaela oraz Kiros, zaś ich celem jest naprawa statku powietrznego rodziców, aby za jego pomocą udać się w podróż. Odwiedzane przez nas lokacje posiadają proceduralnie generowane lochy, a walka toczy się w czasie rzeczywistym z dostępną aktywną pauzą. Twórcy oddali nam do dyspozycji aż piętnaście różnych klas postaci.

Źródło: Steam