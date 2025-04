Oferty dnia na Steam. Gratka dla fanów karcianek i nie tylko

Zgodnie z tradycją, w internetowym sklepie Valve pojawiły się nowe oferty dnia. Ponownie przeceniono sześć różnych produkcji, wyróżniając je na stronie głównej. Najwyższy rabat wynosi aż 90%, najniższy zaś 31% – nie są to więc słabe okazje. Wśród przecenionych tytułów znajdziemy również grę, która powinna w szczególności zainteresować fanów gier karcianych. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje!

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

W co warto zagrać?

Najciekawiej z powyższego zestawienia na pewno prezentuje się właśnie Knock on the Coffin Lid. Jest to mroczna gra z gatunku roguelike z elementami karcianymi, za której stworzenie odpowiada studio RedBoon. Tytuł zadebiutował na Steamie w zeszłym roku, po pięciu latach wczesnego dostępu, szybko zdobywając uznanie graczy, o czym świadczą chociażby bardzo pozytywne recenzje. Przenosimy się tutaj do fantastycznego świata, gdzie wcielamy się w bohatera, który zbudził się w zimnej krypcie tysiąc mil od domu.

Naszym zadaniem jest odnaleźć drogę do domu, przywrócić utracone wspomnienia i zarazem zbadać tajemnicę swojej śmierci. Gra oferuje system walki, który oparty został na kartach. Budujemy talię, która posłuży nam do toczenia turowych pojedynków. Każda karta reprezentuje ataki, obronę lub specjalne zdolności, dlatego wybór odpowiednich kombinacji jest kluczowy dla sukcesu.

Warto także przyjrzeć się My Little Universe. Jest to gra przygodowo-symulacyjna z elementami sandboksowymi. Wcielamy się w niej w kosmicznego odkrywcę, który rozbija się na planecie swoim statkiem kosmicznym. Do dyspozycji mamy jedynie narzędzia do zbierania zasobów, zaś naszym zadaniem jest tutaj odbudowanie planety. Każda planeta składa się z sześciokątnych kafelków, które gracz odkrywamy i rozwijamy, tworząc farmy, kopalnie, rafinerie, a także inne struktury.

Źródło: Steam