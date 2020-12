Studio Obsidian Entertainment ma pełne ręce roboty. Deweloperzy najprawdopodobniej pracują nad aż sześcioma różnymi projektami.

Fallout New Vegas jest przez wielu graczy uważany za najlepszą odsłonę serii, choć opinie są podzielone. Grze nie można odmówić świetnej historii, jednak rozgrywka nie zachwycała w momencie premiery i dziś jest już okropnie przestarzała.

Fani gry wciąż liczą na to, że doczekają się drugiej odsłony NV, co mogłoby nieco odratować markę Fallout w oczach fanów gier RPG. Okazuje się, że twórcy tego tytułu najprawdopodobniej pracuję teraz nad aż sześcioma różnymi grami.

Informacje pochodzą ze znanego włoskiego portalu multiplayer.it. Podsumował on produkcje, nad którymi aktualnie pracują poszczególni deweloperzy ze studia.

Oto projekty, ktore może aktualnie rozwijać Obsidian Entertainment:

Avowed

Rozwój Grounded

DLC do The Outer Worlds

The Outer Worlds 2 (niepotwierdzone)

Project Missouri (nowe IP)

Nieznany projekt

Liczba jednocześnie tworzonych gier wydaje się być nieprawdopodobna jak na studio składające się z ledwie 250 osób. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nieznana gra, Project Missouri i ewentualne The Outer Worlds 2 znajdują się aktualnie w bardzo wczesnym stadium produkcji. Do pisania scenariusza i przygotowywania wstępnej dokumentacji potrzeba ledwie kilku osób.

Nawet jeśli wspomnianym wyżej nieokreślonym projektem jest New Vegas 2, to i tak będziemy musieli nań bardzo długo czekać. Sama gra do tej pory była wręcz nieosiągalnym marzeniem, ale wykupienie Bethesdy przez Microsoft (który posiada również Obsidian) otworzyło furtkę ewentualnej kontynuacji podserii.

Wszystkie powyższe informacje należy jednak traktować jako przypuszczenia. O ile Project Missouri, Avowed, Grounded i DLC do TOW są z pewnością rozwijane, tak pozostałe produkcje mogą zostać skasowane zanim doczekamy się oficjalnej zapowiedzi.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.