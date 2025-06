Ciekawy mod do Oblivion Remastered

To nie tajemnica, że Sean Bean podkładał głos Martinowi w oryginalnym Oblivionie, ale jego cyfrowe alter ego wyglądało… cóż, jak postać z 2006 roku, której twarz ktoś wygenerował z pamięci po obejrzeniu Władcy Pierścieni raz w życiu. Dzięki nowemu modowi, ta niespójność przestaje istnieć. Twarz nowego Martina została wiernie odwzorowana na aktorze — z uwzględnieniem detali, ekspresji i pełnej kompatybilności z animacjami twarzy. Efekt? Martin nie tylko wygląda, jakby Sean Bean faktycznie wziął udział w sesji motion capture, ale wręcz wybija się jako jedna z najlepiej wyglądających postaci w całej grze. Jasne, jego nowa twarz może trochę odstawać od reszty bohaterów w Cyrodiil, ale czy naprawdę ktoś będzie narzekał, że cesarz wygląda za dobrze?

Nowa wersja Obliviona zadebiutowała bez zapowiedzi i niemal od razu rozbudziła apetyt społeczności modderskiej. Codziennie pojawiają się nowe mody — od kosmetycznych usprawnień po zmiany w mechanice. Ledwie kilka dni temu hitem był mod pozwalający pomijać Oblivion Gates bez tracenia nagród, teraz gracze mogą podróżować z prawdziwym Seanem Beanem jako Martinem u boku.

Mod pobierzecie ze strony Nexus Mods.

Jeśli szukasz pretekstu, by ponownie zanurzyć się w Cyrodiil — masz go właśnie teraz. I tym razem, kiedy Martin przemówi, będziesz mógł spojrzeć mu w oczy i powiedzieć: tak, to naprawdę Sean Bean. I nie, spokojnie — ten raz nie zginie po pięciu minutach.

Źródło: thegamer.com