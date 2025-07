Oblivion i miecze świetlne. Nowy mod zachwycił fanów

Co powstanie z połączenia The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered i Gwiezdnych wojen? Dzięki nowemu modowi autorstwa CosmicBoogaloo odpowiedź brzmi: epicka przygoda z mieczem świetlnym w ręku. Fani mogą teraz przemierzać Cyrodiil jako wojownicy Jedi lub potężni Sithowie, wybierając spośród pięciu kultowych kolorów broni.

Miecze świetlne w Oblivion Remastered – nowy mod

Remaster klasycznego RPG-a od Bethesdy z kwietnia 2025 roku szybko zyskał uznanie nie tylko graczy, ale i modderów. Jednym z najciekawszych dodatków ostatnich tygodni jest mod “Star Wars – Lightsabers”, który pozwala graczom wcielić się w postać niczym z odległej galaktyki. Do wyboru są miecze świetlne w pięciu dobrze znanych kolorach: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym i fioletowym – każdy z nich dostępny jako osobny plik do instalacji.

Instalacja moda wymaga kilku kroków, ale dla fanów Jedi to będzie czysta formalność. Gracze muszą pobrać pliki .pak, .utoc, .ucas oraz odpowiednie pliki .esp, a także skorzystać z kilku dodatkowych narzędzi, takich jak UE4SS czy TesSyncMapInjector. Twórca zadbał jednak o wygodę, oferując również pakiet zawierający wszystkie elementy naraz. Po poprawnej instalacji wystarczy kilka prostych komend w konsoli, by wyposażyć swoją postać w ulubiony kolor miecza.

Mod pobierzecie z Nexus Mods.

Ten nietypowy crossover to nie tylko zabawny eksperyment – to dowód na to, jak żywa i kreatywna pozostaje społeczność graczy wokół Obliviona, mimo upływu lat. Mieszanka magii, smoków i technologii Jedi może brzmieć jak szalony pomysł, ale w praktyce… działa zaskakująco dobrze. Dla wielu fanów to idealna okazja, by powrócić do Cyrodiil z zupełnie nowej perspektywy – tym razem z charakterystycznym “bzzzzt” w dłoni.

Choć Bethesda wciąż pracuje nad kolejnymi łatkami poprawiającymi wydajność remastera, gracze nie czekają z założonymi rękami. Mod “Star Wars – Lightsabers” to doskonały przykład na to, jak pasja i wyobraźnia mogą tchnąć nowe życie w stare światy. A może to dopiero początek? Bo skoro miecze świetlne już są… to kto wie, może wkrótce usłyszymy w Tamriel także oddech Dartha Vadera? Zapytaj czatbota ChatGPT

