Nowy iPad i iPad Mini 2021 pokazane w trakcie konferencji Apple

Nowy iPad będzie bazować na procesorze A13 Bionic, co oznacza o 20% większą wydajność od aktualnego na rynku modelu.

Przy okazji premiery nowego iPada 2021, Apple nie zrezygnowało z przycisku na dole. Aparat ma 12 MP z większym polem widzenia, dzięki czemu kamera ma automatycznie wychwytywać ludzi i wkomponowywać ich w kadr.

Nowy iPad ma mieć także zastosowaną technologię Trutone, przybliżającą ekran do papieru (w momencie korzystania z białego tła, te jest bardziej żółte, dzięki czemu oczy się mniej męczą).

Ponadto sprzęt ma działać w oparciu o iPad OS15. Cena najtańszej wersji to 329 dolarów. Na początek przewidziano trzy kolory: szary, czarny i biały.

Sprzęt do sprzedaży trafi już w przyszłym tygodniu.

iPad mini zaprezentowany

Oprócz zwykłego iPada, Apple pokazało także iPada Mini 2021. Co nowego jeśli chodzi o wygląd? Zmniejszono między innymi ramki urządzenia. Ponadto w porównaniu do „dużego” brata, Mini nie będzie mieć przycisku ze skanerem linii papilarnych. Ten przeniesiono na górę ramki. Ekran nowego Mini to 8,3-cala. Jeśli chodzi o wydajność, zwiększono ją aż dwukrotnie w porównaniu do poprzednika. USB-C port znajdzie się także na pokładzie, co jest zdaje się największym zaskoczeniem.

Cena iPada Mini to 499 dolarów i dostępny będzie od przyszłego tygodnia w sprzedaży.