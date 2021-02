Nowe Halo już powstaje. Ogłoszenie o pracę mówii o kolejnej odsłonie serii

343 Industries poszukuje deweloperów do pracy. Wygląda na to, że nowe Halo już powstaje, jednak nie jesteśmy jeszcze pewni jak będzie wyglądać.

Halo Infinite ma zadebiutować pod koniec roku i wiele wskazuje na to, że tym razem to już ostateczny termin. Gra miała kilka problemów po drodze i w końcu trafi w ręce fanów serii.

Wygląda jednak na to, że Microsoft już szykuje swoją sztandarową markę do kolejnych kroków w kierunku rozwoju. Ogłoszenie o pracę w 343 Industries zdradza, że kolejna gra osadzona w słynnym uniwersum już powstaje.

343 Industries poszukuje producenta, który pomógłby stworzyć nowy projekt osadzony w uniwersum Halo. To Twoja szansa na pracę nad jedną z najbardziej ekscytujących i kreatywnych marek w branży wraz z jednym z najbardziej utalentowanych zespołów. Fragment ogłoszenia o pracę opublikowanego przez Microsoft

Na ten moment nie wiadomo jak ma wyglądać gra. Wiemy, że to projekt z segmentu AAA, jednak informacje o gatunku czy motywie przewodnim projektu pozostają nieznane. Jeśli grę tworzy samo 343 Industries, to możliwe, że będzie to kolejny spin-off w stylu Spartan Strike lub następca Halo Wars tworzonego we współpracy z Creative Assembly.

Tyle informacji musi nam póki co wystarczyć. Kolejne wieści zapewne będą pojawiać się w sieci w ciągu kolejnych miesięcy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.