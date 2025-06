Nioh 3 do sprawdzenia za darmo. Limitowane demo dostępne na PS5

Fani wymagających akcyjniaków mają powód do radości! Studio Team Ninja udostępniło limitowane demo swojej nowej produkcji. Nioh 3, świeżo zapowiedziane podczas State of Play, można już teraz przetestować za darmo na PlayStation 5. Ale uwaga, bo czas na sprawdzenie gry jest mocno ograniczony.

Demo Nioh 3 tylko do 18 czerwca

Zgodnie z informacjami od wydawcy, wersja demonstracyjna Nioh 3 będzie dostępna wyłącznie do 18 czerwca. Po tym czasie zniknie z PS Store, więc jeśli chcesz samodzielnie przekonać się, co szykuje Team Ninja, lepiej nie zwlekaj. Wersja próbna pozwala na przetestowanie walki, eksploracji i kluczowych mechanik nowego soulslike’a, zanim pełna wersja gry trafi na rynek.

Demo pobierzesz bez żadnych opłat i bez potrzeby posiadania abonamentu PS Plus. Wystarczy konsola PS5 i trochę miejsca na dysku. Plik instalacyjny waży około 11 GB. Nie wiadomo jeszcze, czy zapis z dema zostanie przeniesiony do pełnej wersji gry, ale warto zaznaczyć, że poprzednie odsłony serii czasem oferowały nagrody za ukończenie testowych wersji.

Limitowany charakter dema może sprawić, że stanie się ono łakomym kąskiem dla kolekcjonerów i entuzjastów marki. To też jedna z pierwszych okazji, by sprawdzić grę w akcji. Gameplay z pokazu skupiał się głównie na ogólnym klimacie i stylu, a tu mamy do czynienia z pełnoprawną próbą sił.

Źródło: PS Store