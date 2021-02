Moderzy szybko zadbali o to, aby Nioh 2 otrzymał zestaw nude modów krótko po premierze. Chętne osoby mogą rozebrać NPC w swojej grze.

Modyfikacje do gier przybierają różne formy. Jedni moderzy dbają o jakość produkcji i poprawki, inni wprowadzają nową zawartość, a jeszcze inni… cóż, rozbierają obecne w grze postacie.

To dość popularny trend i śmiem twierdzić, że nagie mody trafiają do gier szybciej niż innego rodzaju, równie rozbudowane modyfikacje. Niektórzy gracze korzystają, inni wyśmiewają, ja mam do tego dość neutralne podejście.

Niemniej właśnie otrzymaliśmy piękny pokaz tego, że tego typu mody stoją wysoko w rankingu popularności wśród fanów wirtualnej rozgrywki. Do nowej gry Team Ninja trafił właśnie ogrom rozbieranych modyfikacji.

Nude mody trafiły do Nioh 2 błyskawicznie

Minęły ledwie dwa tygodnie od (dość problematycznej) premiery drugiego Nioh na PC. Gra sprzedaje się całkiem nieźle, a przy okazji jest idealnym materiałem dla moderów.

Jak już pewnie zgadliście, na stronie NexusMods pojawił się wysyp modów rozbierających bohaterki i bohaterów nowego Nioha. Jest ich zaskakująco dużo i jeśli odczuwacie potrzebę zaopatrzenia się w takowe „ulepszenie”, to z pewnością znajdziecie coś dla siebie.

Każda z rzeczonych modyfikacji wymaga Mod Enabler, które znajdziecie w tym miejscu. Aby je zainstalować, musicie tylko przerzucić pliki ME do foldera z grą. Instrukcję instalacji poszczególnych przeróbek znajdziecie w ich opisach.

Nioh 2 może bardzo zyskać na modyfikacjach. Nie tylko tych dla dorosłych

Każdy soulslike to idealne pole do popisu dla moderów. Nie ma co ukrywać, że nude mody to tylko ułamek tego, co może czekać Nioh 2 po fanowskich aktualizacjach.

Już teraz na NexusMods możemy znaleźć mody usprawniające rozgrywkę, lekkie zmiany graficzne i wiele innych. To dopiero początek życia tej produkcji na PC i jestem bardzo ciekaw, co nadejdzie później.

Seria Dark Souls udowodniła, że moderzy potrafią zaskoczyć i nawet teoretycznie tak sterylny gatunek jak soulslike da się znacznie rozwinąć przy pomocy fanowskich projektów. Możliwości jest cała masa.

Samo Nioh 2 to zresztą gra z ogromnym potencjałem. Chętnie zobaczyłbym w niej nowe bronie, zbroje i przeciwników. Na takie projekty zapewne poczekamy nieco dłużej, ale z pewnością się ukażą.

Dużo szybciej z kolei ujrzymy poprawki od graczy. Nie ma co ukrywać, że sequel Nioha nie jest portem idealnym. Gra mierzy się z szeregiem problemów na PC i choć deweloperzy pracują nad ich poprawą, to fani zapewne doszlifują ją w większym stopniu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.