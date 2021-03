Nowe szczegóły o Nintendo Switch Pro. Na takie wieści czekałem od dawna

Bloomberg donosi, że Nintendo Switch Pro już powstaje i zostanie ujawniony niedługo. Konsola ma otrzymać lepszy ekran i zaoferować rozgrywkę w 4K.

Nintendo Switch to bardzo dobry, lecz niepozbawiony wad sprzęt. Gracze chcący zainwestować w nową konsolę powinni się nim zainteresować, choć nie wiadomo, czy nie lepiej póki co wstrzymać się z zakupem.

W sieci znów pojawił się przeciek informacji o wersji Pro konsoli. Okazuje się, że może ona być dokładnie tym, czego potrzebowali gracze.

Nintendo Switch Pro z ekranem OLED i wsparciem dla 4K

Serwis Bloomberg donosi, że Switch Pro już powstaje. Rzekomo ujrzymy jego zapowiedź jeszcze w tym roku. To bardzo prawdopodobne i wspominali o tym wcześniej analitycy branży.

Najbardziej zauważalną zmianą jest podobno ekran konsoli. Samsung w czerwcu rozpocznie produkcję siedmiocalowych wyświetlaczy OLED o rozdzielczości 720p. Docelowo firma planuje wyprodukować milion sztuk miesięcznie i ekrany trafią do placówek montażowych w lipcu.

Dla porównania, aktualnie Switch posiada wyświetlacz LCD z rozdzielczością 720p i o przekątnej 6.2 cala. W praktyce konsola nie zwiększy swoich rozmiarów, bo większa powierzchnia najpewniej przykryje czarne wstawki dookoła ekranu. To byłoby bardzo sensowne rozwiązanie.

Ekran OLED ulepszy kontrast i czernie wyświetlane na ekranie. Dodatkowo tego typu wyświetlacz oferuje nieco szybszy czas reakcji względem aktualnej specyfikacji Switcha.

Co więcej, Switch Pro ma pozwolić na rozgrywkę w rozdzielczości 4K w trybie zadokowanym. Pokrywa się to z wcześniejszymi przeciekami na temat konsoli.

To nie koniec zmian w Nintendo Switch Pro

Jeśli Switch Pro faktycznie umożliwi rozgrywkę w rozdzielczości 4K, to sama wymiana ekranu oczywiście nie wystarczy. Konsola musi wówczas zaoferować mocniejszą specyfikację.

Nie zdziwię się, jeśli Pro będzie w rzeczywistości czymś na kształt Switcha 2. Nintendo z pewnością nie zakończy ulepszeń na samym ekranie i możemy tylko gdybać, co jeszcze ulegnie poprawie. Podejrzewam, że nadal nie uświadczymy rozgrywki w 60 FPS w każdej produkcji na Switchu. Przynajmniej nie w rozdzielczości 4K. Jeśli jednak tak się stanie, faktycznie otrzymalibyśmy wówczas zupełnie nowy sprzęt.

Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać. Póki co możemy uznać przeciek Bloomberg za bardzo prawdopodobny. Zmiany nadchodzące do Switcha brzmią bardzo zachęcająco i jestem szalenie ciekaw, co z nich wyniknie.

Switch potrzebuje mocniejszej specyfikacji i wsparcia dla rozdzielczości 4K. Szkoda by było, gdyby Nintendo zostało daleko w tyle za konkurencją pod względem wsparcia dla lepszych wyświetlaczy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.