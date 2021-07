Wiele zagranicznych redakcji otrzymało już możliwość sprawdzenia Nintendo Switch OLED. Jak się okazuje, nowy ekran rzeczywiście może być małą rewolucją.

Osoby, które miały już bezpośredni kontakt z rewizją hybrydy od Big N, podzieliły się już swoimi opiniami w sieci. Poniżej możecie przeczytać, jak sprawuje się nowy ekran kolejnej wersji Pstryczka.

Nie jest to „Switch Pro”, na którego wielu liczyło. To po prostu Switch z większym, ładniejszym ekranem. Wiedziałem to wszystko, ale po półgodzinnej rozgrywce w Mario Kart i Breath of the Wild uważam, że słowa „po prostu” w poprzednim zdaniu są niesprawiedliwe. Model Switch OLED ma większy, ładniejszy ekran, a to więcej niż wystarczająco, aby uzasadnić jego istnienie – i być może jego cenę 350 dolarów.

(…) Jedną z moich obaw było to, że zwiększenie rozmiaru ekranu przy zachowaniu tej samej rozdzielczości 720p sprawi, że piksele będą wystawać, a niektóre rzeczy będą wyglądać na poszarpane. Piksele były bardziej widoczne, gdy zatrzymywałem akcję i ich szukałem. Mogłem zobaczyć trochę nierównego antyaliasingu na cienkim tekście na ekranie głównym i na źdźbłach trawy otaczających Linka wokół Great Plateu. Ale kiedy zwyczajnie grałem, wszystko co widziałem to to, że ekran był większy i wszystko wyglądało jaśniej.

– pisze Dieter Bohn, redaktor The Verge