Nintendo Switch OLED oraz Lite mogą pożegnać się z dryfowaniem. Big N ogłosiło poprawki

Najprawdopodobniej nowi nabywcy Nintendo Switch OLED, Lite, Joy Conów i Pro Controllera będą mogli nacieszyć się brakiem uciążliwego dryfowania. Big N ogłosiło, że analogi zostały poprawione.

Wygląda na to, że wręcz legendarny już temat niepoprawnych odczytów grzybków w Switchu za niedługo odejdzie w zapomnienie, a przynajmniej powinien. Na oficjalnej stronie Nintendo pojawił się wywiad z Toru Yamashitą i Ko Shiotą, którzy odpowiedzialni są za omawiane usprawnienia.

Stopień zużycia zależy od takich czynników, jak kombinacja materiałów i form, więc nadal wprowadzamy ulepszenia, badając, które kombinacje są mniej podatne na zużycie. Wspomnieliśmy, że specyfikacje kontrolerów Joy-Con nie uległy zmianie w tym sensie, że nie dodaliśmy nowych funkcji, takich jak nowe przyciski, ale analogowe drążki w kontrolerach Joy-Con dołączonych do Nintendo Switch – Model OLED to najnowsza wersja ze wszystkimi ulepszeniami. Nie trzeba dodawać, że tak samo jest z analogowymi drążkami dołączonymi do Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, oddzielnie sprzedawanymi kontrolerami Joy-Con i Nintendo Switch Pro Controller, które są obecnie wysyłane.

– informuje Toru Yamashita