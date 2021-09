Nintendo Switch doczekał się obniżki ceny

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Stało się! Po ponad 4 latach od premiery konsoli Nintendo Switch nareszcie doszło do obniżki ceny sprzętu. Ile taniej i gdzie można zakupić Pstryczka po zmianie ceny?

Redukcja wynosi 30 €, czyli około 135 zł. W związku z tym każdy może nabyć z oficjalnego sklepu Nintendo tę hybrydową konsolę za 299,99 € (ok.1 360 zł). Spadek ceny jest spory i wydaje mi się naprawdę dobrą okazją do zaopatrzenia się w nową maszynę do grania. Co ciekawe, sytuacja dotyczy tylko rynku europejskiego.

O tym, że za Switcha zapłaci się mniej, plotkowało się w sieci od dłuższego czasu. W końcu już 8 października 2021 roku zadebiutuje Nintendo Switch OLED, czyli poprawiona wersja oryginalnego pomysłu. Najpewniej to właśnie w związku z bliską premierą tego sprzętu doszło do obniżenia ceny poprzedniej edycji.

Warto wspomnieć, że Switch Lite obniżki ceny nie otrzymał, co tylko może potwierdzać moją teorię z powyższego akapitu. W końcu ten model uderza w kierunku trochę innego klienta względem OLED-a z powodu swoich ograniczeń. Myślę jednak, że Lite może być idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy nie potrzebują sprzętu do grania stacjonarnie.

Jeśli rozważacie zakup któregoś z wariantów sprzętu Nintendo, być może pomoże Wam podjąć decyzję mój tekst na temat moich przedpremierowych przemyśleń o najnowszym modelu. Wymieniłem tam kilka moich obaw, które mogą mieć dla Was znaczenie przed zakupem. Wymieniony tekst znajdziecie w tym miejscu.