Nintendo Switch 2 już w styczniu? Leaker rozpoczął odliczanie

Emocje wokół potencjalnej prezentacji Nintendo Switch 2 sięgają zenitu. W sieci pojawiło się nawet nietypowe odliczanie, które rozpoczął jeden z leakerów często nawiązujących do Nintendo. Według tego coś istotnego czeka nas 8 stycznia. Czyżby właśnie wtedy światu miała ukazać się nowa konsola japońskiego giganta?

Co z Nintendo Switch 2? Styczeń może być ciekawy

Jak donoszą subreddity Nintendo i strony związane z marką, pewien leaker może wiedzieć sporo na temat nowej konsoli japońskiej firmy. Weibo wielokrotnie popisywał się przekazywaniem sprawdzonych przecieków na temat wydarzeń Nintendo. Możliwe, że i tym razem podpowiedział nam coś istotnego — chodzi o datę. Jakiś czas temu rozpoczął on nietypowe odliczanie z wykorzystaniem ciągu Fibonacciego. Koniec miał nastąpić 8 stycznia. Od razu podłapano datę sugerując, że własnie wtedy pokazane zostanie Nintendo Switch 2.

Wszelkie posty na ten temat zostały jednak usunięte, co wcale nie musi być złą informacją. Możliwe, że leaker postanowił odciąć się od przecieków, aby Nintendo nie wyciągnęło wobec niego żadnych dział prawnych, co przecież firma ma w zwyczaju

Chociaż na razie ciężko potwierdzić którekolwiek z plotek, to jedno jest pewne. Może nie tyle styczeń, co po prostu 2025 rok będzie bardzo ciekawy. Już teraz wiele firm analitycznych bierze pod uwagę premierę nowej konsoli w swoich przewidywaniach finansowych. To sugeruje natomiast, że Nintendo jest bardzo bliskie zaprezentowania i wydania swojego nowego urządzenia.

Do premiery na pewno jest bliżej niż dalej. Czy styczeń może faktycznie być miesiącem, w którym dowiemy się więcej? To trochę wróżenie z fusów, ale z drugiej strony… W końcu muszą to pokazać — prawda?

