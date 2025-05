Nowy Switch, stare motywy. Nintendo nie stawia na personalizację

Przecieki robią swoje. Tym razem do sieci trafiły screeny przedstawiające interfejs ustawień systemowych konsoli. Według źródła są one autentyczne i pochodzą z najwyraźniej aktualnej wersji sprzętu. Fani liczyli na odświeżony wygląd, nowoczesny interfejs i może chociaż trochę koloru. A co dostali? Znów biały i czarny motyw, dokładnie tak jak w pierwszym Switchu.

Szaro, buro i… znajomo – takie jest Nintendo Switch 2

Z udostępnionych zrzutów wynika, że interfejs przypomina obecny wygląd Switcha niemal 1:1. Ustawienia systemowe podzielone są na klasyczne sekcje – od użytkowników i sieci po kontrolery i dane. Uwagę przykuwa opcja “Motywy”, która, podobnie jak w obecnym modelu, oferuje jedynie dwie możliwości: biały i czarny. To może rozczarować wielu graczy, którzy od lat proszą o możliwość personalizacji wyglądu konsoli.

Oczywiście trzeba pamiętać, że materiał pochodzi ze sprzętu przed oficjalną premierą. Możliwe więc, że na samą premierę coś jeszcze się zmieni. Nintendo nie raz już zaskakiwało – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie – więc warto podejść do przecieku z lekkim dystansem. Istnieje nadal spora szansa, że po premierze doczekamy się takich usprawnień. Choć z drugiej strony, firma znana jest z dość konserwatywnego podejścia do UI i systemowych wodotrysków. Więc równie dobrze to, co widzimy teraz, może być finalną wersją.

Nintendo Switch 2 zadebiutuje już w czerwcu, a firma stopniowo ujawnia kolejne elementy układanki. Nowy interfejs to tylko początek – ale też dowód, że Nintendo trzyma się sprawdzonych rozwiązań i nie zamierza zbyt mocno eksperymentować, przynajmniej na tym etapie.

