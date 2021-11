Na Nintendo grają głównie dzieci? Bzdura! Big N z niczym się nie kryje

Od wielu lat utarł się stereotyp, który wskazywał na to, że na konsolach Nintendo grają głównie najmłodsi gracze. Najnowsze statystyki pokazują coś zupełnie innego, wskazując ogromną przewagę dorosłych.

Z najnowszego dokumentu Corporate Management Policy Briefing opublikowanego przez Nintendo można wyciągnąć masę cennych informacji. Spójrzcie na poniższą grafikę, która pokazuje proporcje grup wiekowych mających styczność ze Switchem. Jak widać, jest przeogromna przewaga osób w wieku 20+.

Warto też wspomnieć, że wiele lat temu polityka Nintendo odnośnie gier, które trafiały na ich konsole, wyglądała zupełnie inaczej. Rzeczywiście ów firma starała się wydawać jedynie produkcje „przyjazne rodzinom” (z ang. „family friendly”), a niektóre tytuły musiały przejść stosowną cenzurę, aby mogły być wydane z nintendowskim znakiem jakości.

Sam wielokrotnie uczestniczyłem w rozmowach, gdzie pozostali uczestnicy twierdzili, że gry na omawiane konsole kojarzą im się z treściami dla najmłodszych. Prawdą jest jednak fakt, że w bibliotece budowanej przez wiele lat znajdziecie masę dojrzałych produkcji, które tylko zyskują, gdy jest się nieco starszym. Śmiało mogę w tym momencie wymienić The Legend of Zelda: Breath of the Wild, które dla młodszego odbiorcy może (lecz nie musi) sporo stracić, jeśli nie pochłonie się w realia tamtego, mrocznego świata.