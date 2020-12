Nintendo, PlayStation i Xbox łączą siły w słusznej sprawie. Bezpieczna rozgrywka

Nintendo, PlayStation i Xbox łączą siły, aby zapewnić graczom bezpieczną zabawę. Giganci branży będą wspólnie pracować nad jakością usług.

Gry wideo to piękne medium, które jest niestety wypełnione toksycznymi użytkownikami. Wejście w erę rozgrywki online wraz przyniosło ze sobą wiele nowych zagrożeń dla młodszych graczy, którzy narażeni byli na nieodpowiednie wzorce ze strony innych użytkowników.

Najwięksi giganci wirtualnej rozgrywki postanowili jednak wziąć sprawy w swoje ręce. Na oficjalnej stronie Xbox pojawiło się ogłoszenie zapowiadające, że Nintendo, PlayStation i Xbox będą współpracować w celu zapewnienia bezpiecznej rozgrywki graczom z całego świata.

Wierzymy, że gaming jest dla wszystkich, niezależnie od wieku, włączając w to najmłodszych i najwrażliwszych graczy. Technologia umożliwia fascynującą rozgrywkę i chcemy mieć pewność, że te doświadczenia – zwłaszcza interakcja z innymi – będą pozytywne i pełne szacunku. Wszyscy gracze zasługują na fantastyczne doświadczenia płynące z gier społecznościowych w miejscach, w których szacunek i bezpieczeństwo są wzajemne. Ochrona graczy może być wyzwaniem w cyfrowym i często natychmiastowo połączonym świecie. To partnerstwo oznacza nasze zobowiązanie do współpracy w poprawieniu bezpieczeństwa graczy i zapewnienia, że gry są naprawdę dla każdego. Choć branża gier wideo od dawna podejmuje kroki w celu ochrony grających, szczególnie dzieci, zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna firma ani branża nie rozwiąże tych problemów samodzielne. Zapraszamy innych do podejmowania podobnych zobowiązań wobec graczy na całym świecie. – Fragment ogłoszenia na stronie Xbox

Głównymi założeniami współpracy jest dostarczanie odpowiednich narzędzi do kontroli i autoryzacji rozgrywki graczom, którzy są narażeni na cyfrowe niebezpieczeństwa. Obejmuje to chociażby możliwość konfiguracji ustawień prywatności swoich profilów online na platformach i wypuszczanie aplikacji do kontroli rodzicielskiej.

Producenci konsol będą wspólnie opracowywać nowe metody przeciwdziałania nieodpowiednim działaniom graczy i współpracować z zewnętrznymi organizacjami, aby zapewnić każdemu komfortową rozrywkę.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.