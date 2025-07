Historycznie najniższa cena na jedną z najlepszych gier akcji ostatnich lat na Nintendo Switch

Nintendo eShop wystartował z promocją, która powinna zainteresować fanów mocnych fabuł i świetnych systemów walki. W cyfrowym sklepie znajdziesz właśnie NieR: Automata The End of YoRHa Edition za 67,60 zł, czyli aż 60% taniej niż standardowa cena. To historycznie najniższa cena tej wersji gry na Switchu i obowiązuje tylko do 16 lipca.

NieR: Automata w świetnej cenie

NieR: Automata to coś znacznie więcej niż typowy slasher. Wcielasz się w androida 2B i stajesz do walki o przyszłość planety z robotycznymi formami życia, które opanowały Ziemię. Historia serwuje zaskakujące zwroty akcji, emocjonalne wybory i głębokie refleksje o człowieczeństwie. Do tego dochodzi charakterystyczna rozgrywka łącząca walkę wręcz z elementami RPG i dynamiczne zmiany perspektywy.

Switchowa edycja zawiera pełną kampanię oraz dodatek 3C3C1D119440927. To właśnie tam znajdziesz trzy dodatkowe areny, a także nowe kostiumy inspirowane NieR Replicant. Mimo słabszej specyfikacji konsoli, port na Switcha został bardzo dobrze zoptymalizowany i nadal zachwyca stylem artystycznym.

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji poznać jednej z najważniejszych japońskich gier ostatnich lat, to lepszej okazji raczej nie będzie. Zwłaszcza że NieR: Automata nie tylko bawi, ale też zaskakuje głębią i niebanalnym podejściem do tematu końca świata.

Promocja obowiązuje przez kilka dni, ale nie warto zwlekać. W cenie porządnej kanapki dostajesz tytuł, który zostaje z tobą na długo po zakończeniu ostatniego zakończenia. A tych jest tu więcej, niż się spodziewasz.

Źródło: Nintendo eShop