Netflix listopad 2020. Zobaczcie co zaoferuje platforma VOD

Czy mnie słyszysz?: Sezon 2 01/11/2020

Mijają dwa lata. Ada chce uporządkować swoje życie i odnowić relacje z koleżankami, które borykają się z mnóstwem problemów

Record of Youth 03/11/2020

Dwóch aktorów oraz wizażystka pragną zaspokoić swoje aspiracje na przekór stereotypom i przeciwnościom losu.

Miłość i anarchia 04/11/2020

Zamężna konsultantka i młody informatyk podejmują flirt sprzeczny z normami społecznymi i zaczynają zupełnie inaczej postrzegać swoje dotychczasowe życie.

Paranormal 05/11/2020

Hematolog, który nie wierzy w nic, co nadnaturalne, mierzy się z dziwnymi zdarzeniami, gdy nawiedza go duch z jego przeszłości.

Country-hop 06/11/2020

Serial reality. Muzyk country Coffey Anderson I jego żona, tancerka hip-hopowa Criscilla, opowiadają o swojej rodzinie, pracy i próbach, na które wystawia ich życie.

Undercover: Sezon 2 09/11/2020

Granica między sprawiedliwością i zemstą zaciera się, gdy w wyniku polowania Kim na nielegalnych handlarzy bronią Bob angażuje się w niebezpieczną tajną operację.

Dash i Lily 10/11/2020

Cyniczny Dash i optymistyczna Lily wymieniają się wiadomościami poprzez notes, który ukrywają w różnych zakątkach Nowego Jorku. Z tym serialem poczujecie magię świąt!

Narodziny królowej 11/11/2020

Gloria Groove i Alexia Twister pomagają sześciu artystom odmienić swój image, aby mogli dumnie podbijać sceny jako królowe dragu.

The Liberator 11/11/2020

Serial inspirowany Operacją Avalanche, czyli inwazją aliantów na Włochy podczas II wojny światowej, opowiadający o pułku żołnierzy znanych jako „Thunderbirds”.

Słudzy króla Midasa 13/11/2020

Milioner jest szantażowany przez reportera gotowego opublikować oskarżający go artykuł. Czas podjąć decyzję, która może oznaczać życie albo śmierć.

The Crown: Sezon 4 15/11/2020

Docieramy do lat 80. Królowa Elżbieta ściera się z premier Margaret Thatcher, a książę Karol zawiera burzliwe małżeństwo z lady Dianą Spencer.

Jesteśmy mistrzami 17/11/2020

Serial dokumentalny, w którym odkrywamy zaskakujące i często nietypowe konkurencje sportowe oraz poznajemy społeczności, które szaleją na ich punkcie.

Smak stokrotek: Sezon 2 18/11/2020

Eva wychodzi z więzienia, ale nadal cierpi na zaniki pamięci. Przypadkiem trafia do klubu powiązanego z siatką stojącą za handlem nieletnimi.

Świąteczne renowacje z Panem Gwiazdką 18/11/2020

Projektant wnętrz Benjamin „Pan Gwiazdka” Bradley razem z ekipą wiernych „elfów” pomaga rodzinom odmienić ich domy na święta.

Łączy nas gospel 20/11/2020

Serial dokumentalny, w którym oglądamy, jak kościół z rodzinnego miasta Pharrella Williamsa tworzy najlepszy chór gospel z nieodkrytych miejscowych talentów.

Bratnie święta 27/11/2020

Pechowy Bastian wraca do domu na święta i dowiaduje się, że jego brat umawia się z jego byłą. To początek bratniej kłótni, która prowadzi do odkrycia rodzinnej tajemnicy.

Virgin River: Sezon 2 27/11/2020

Zaręczyny, dzieci, miłosny zawód, morderstwo…. Virgin River to miasteczko, gdzie dramatów nie brakuje

— a Mel Monroe aż za często się o tym przekonuje.

Słodkie szaleństwo na Święta: Sezon 2 27/11/2020

Konkurs kulinarny, którego uczestnicy przygotowują cudnie wyglądające i jeszcze lepiej smakujące świąteczne przysmaki — w ekspresowym tempie!

The Uncanny Counter 28/11/2020

Łowcy demonów przybywają na Ziemię, gdzie udają pracowników makaroniarni, żeby polować na złe duchy próbujące posiąść tajemnicę wiecznego życia.

FILMY TYLKO NA NETFLIX

Prezenty z nieba 05/11/2020

Podczas prac służących zamknięciu tropikalnej bazy lotniczej i zakończeniu świątecznej tradycji pryncypialna asystentka kongresmenki zakochuje się w dowódcy jednostki.

SpongeBob Film: Na ratunek 05/11/2020

Gdy ślimak Gacuś zostaje uprowadzony, SpongeBob i Patryk wyruszają w szaleńczą misję daleko poza Bikini Dolne, aby uratować swojego kumpla.

Citation 06/11/2020

Bystra studentka rozpoczyna wojnę z nigeryjskim środowiskiem akademickim, gdy zgłasza, że popularny wykładowca próbował ją zgwałcić. Film oparty na faktach.

Czego tak naprawdę chcemy 11/11/2020

Zmagające się z bezpłodnością małżeństwo przeżywa ciężkie chwile podczas wakacji na Sardynii. Ich konflikt dodatkowo zaognia rodzina mieszkająca po sąsiedzku.

Życie przed sobą 13/11/2020

W nadmorskiej włoskiej miejscowości Żydówka w podeszłym wieku zaczyna się opiekować młodym muzułmaninem, by pomóc mu odnaleźć drogę do rodziny i wiary.

Pan Jangle i świąteczna podróż 13/11/2020

Wiele lat temu zdradził go jego własny praktykant. Dziś wynalazca odzyskuje nadzieję, gdy do drzwi jego domu puka pełna życia dziewczynka – jego wnuczka.

Zamiana z księżniczką 2 19/11/2020

Parę dni przed koronacją księżnej Margaret jej dublerka, Stacy, wpada na pomysł, jak naprawić jej życie miłosne. Ten plan może się jednak okazać totalną porażką.

Kosmiczne święta 20/11/2020

Mały kosmita, który ma okraść rezydującego na biegunie północnym Mikołaja, dowiaduje się tego i owego o duchu świąt.

Jakby co, kocham was 20/11/2020

W następstwie tragedii, dwoje zasmuconych rodziców wędruje przez emocjonalną pustkę, opłakując stratę dziecka w tym pięknie ilustrowanym filmie animowanym.

Dolly Parton: Cudownych świąt 22/11/2020

Świąteczne śpiewy ustępują miejsca krzykowi rozpaczy, gdy nieczuła kobieta chce sprzedać ziemię w swoim miasteczku. Czy muzyka, magia i wspomnienia odmienią jej zdanie?

Elegia dla bidoków 24/11/2020

Student prawa z Yale musi nagle wrócić do rodzinnego miasteczka w Ohio, gdzie przychodzi mu się zmierzyć z trzema pokoleniami rodzinnej historii i własną przyszłością.

Pamiętnik dla mojego syna 24/11/2020

Cierpiąca na śmiertelną chorobę kobieta wykorzystuje swój niesłabnący optymizm i sarkastyczne poczucie humoru, by zdążyć się zapisać w pamięci dwuletniego syna.

Kronika świąteczna: Część 2 25/11/2020

Kate Pierce, teraz jako cyniczna nastolatka, ma znowu niespodziewane spotkanie ze Świętym Mikołajem, kiedy tajemniczy psotnik grozi, że pozbawi nas świąt… na zawsze.

Mosul 26/11/2020

Młody policjant uratowany przez iracki oddział dołącza do żołnierzy walczących z ISIS w trawionym wojną Mosulu.

The Call 27/11/2020

Kobieta wraca do swojego dawnego domu i znajduje stary telefon pozwalający połączyć się z osobą, która mieszkała tam 20 lat wcześniej.

Nie słuchaj ich 27/11/2020

Daniel słyszy w swoim nowym domu błagania o pomoc, które brzmią jak jego tragicznie zmarły synek. Postanawia więc poprosić o pomoc eksperta od spraw paranormalnych.

En passant pécho 27/11/2020

Gdy małżeństwo pomaga dwóm drobnym dilerom skontaktować się z dużym przemytnikiem marihuany, narkokumple postanawiają wykorzystać okazję, żeby wreszcie się dorobić.

Bestia 27/11/2020

Emerytowany żołnierz cierpiący na zespół stresu pourazowego próbuje dopaść porywaczy swojej córeczki

— po czym sam dołącza do grona podejrzanych.

KOMEDIE TYLKO NA NETFLIX

Felix Lobrecht: Hype dd/11/2020

Nieuznający żadnych tabu komik Felix Lobrecht mówi o wrażliwości społecznej, ciemnych stronach sukcesu i starzeniu się, choć wciąż nie czuje się tak naprawdę dorosły.

Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun 11/11/2020

Grupa australijskich komików, Aunty Donna, rozbawia widzów w łączącym skecze z fabułą serialu o trzech współlokatorach i ich przygodach w pełnym absurdów świecie.

DOKUMENTY TYLKO NA NETFLIX

ARASHI’s Diary Voyage: Odcinki 15-17 Już wkrótce na Netflix!

Dołącz do członków uwielbianego boysbandu Arashi, którzy po 20 latach od debiutu zapraszają fanów za kulisy swojego scenicznego i prywatnego życia.

Czwarty proces: Miniserial Już wkrótce na Netflix!

Carmel: Kto zabił Marię Martę? 05/11/2020

Kobieta zostaje znaleziona martwa w wannie, obok której lśni kałuża krwi. Jej mąż twierdzi, że to był wypadek, ale sekcja zwłok wykazuje coś innego.

Pyszne tradycje: Kuchnia Gansu 20/11/2020

Od jagnięcych szaszłyków po glutenowe ning pi — kuchnia chińskiej prowincji Gansu jest tak wielowymiarowa i ciekawa jak jej historia.

Shawn Mendes: In Wonder 23/11/2020

Twórcy dokumentu towarzyszą Shawnowi Mendesowi podczas światowej trasy, w trakcie której dzieli się on swoimi refleksjami o sławie, związkach i muzycznej przyszłości.

Hot Chocolate Nutcracker: Taneczne marzenia 27/11/2020

Dokument pokazujący, jak powstaje coroczne muzyczne przedstawienie przygotowywane przez Debbie Allen w jej mieszczącej się w Los Angeles akademii tańca.

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TYLKO NA NETFLIX

Śmieciarka 10/11/2020

Staś to kochający zabawy na dworze sześciolatek, który ma wielką wyobraźnię i jeszcze większego przyjaciela — ogromną śmieciarkę!

Dzieciak rządzi: Znowu w grze: Sezon 4 17/11/2020

Szef Bobas wreszcie może sobie porządzić i spróbować podbić poziom miłości do dzieci do ekstremalnego poziomu. Jednak starzy i nowi wrogowie znów mogą wszystko zepsuć.

Superaki 17/11/2020

Grupa sympatycznych i uroczych zwierzątek z całego świata wspólnie się bawi, śmieje i śpiewa oraz uczy się rozwiązywania przedszkolnych problemów.

Jeźdźcy smoków: Załoga ratunkowa: Święta w Chatwielu 24/11/2020

Pierwszy śnieg oznacza początek Odinyul — święta Wikingów! Ale szalona pogoda może przeszkodzić tradycji, chyba że załoga ratunkowa zdąży wkroczyć do akcji.

Tut Tut Autka: Gwiazdka w Pagórkowie 27/11/2020

Gdy pług śnieżny bardzo przypominający Świętego Mikołaja ulega awarii, Tymek musi mu przypomnieć o jego zadaniach, aby uratować święta.

Superaki: Święta, święta! 29/11/2020

Do miasteczka nadeszła zima. Choć biały puch nie sypie się z nieba, nie ma prądu, a zaplanowana impreza się nie udaje, Superaki i tak poznają prawdziwe znaczenie świąt.

ANIME TYLKO NA NETFLIX

Great Pretender: Sezon 2 25/11/2020

Po serii udanych oszustw Makoto odchodzi z grupy Laurenta. Jednak łącząca ich sieć kłamstw i fałszerstw jest silniejsza i bardziej złożona, niż mogłoby się zdawać.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.