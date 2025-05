Naughty Dog tworzy tajemniczą grę. Neil Druckmann potwierdza

Podczas gdy Intergalactic: The Heretic Prophet – nowa gra od Naughty Dog – wciąż pozostaje na ustach graczy, studio najwyraźniej nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. W najnowszym podcaście Press X to Continue, Neil Druckmann, twórca The Last of Us, ujawnił, że zespół pracuje nad drugim, niezapowiedzianym projektem. Co ciekawe, nie stoi już na jego czele – tym razem pełni rolę producenta i mentora.

Neil Druckmann zdradza: powstaje nowa, tajemnicza gra od Naughty Dog

Dla Druckmanna to nowe podejście. Zamiast prowadzić projekt kreatywnie, obserwuje zespół z boku, wspiera go i daje konstruktywną informację zwrotną. Jak sam mówi, taka zmiana pozwala mu spojrzeć na proces twórczy z innej strony – i po prostu dobrze się przy tym bawić. Pracujemy nad inną grą w Naughty Dog, w której jestem bardziej w roli producenta. Obserwuję, wspieram, doradzam. Jestem trochę jak ten starszy w pokoju – i sprawia mi to ogromną frajdę.

Tym samym Druckmann potwierdza to, co od dawna podejrzewali fani: Naughty Dog nie zamierza ograniczać się do jednej gry. Studio działa na dwóch frontach, ale wciąż bardzo ostrożnie dobiera informacje, które przekazuje światu.

Na razie wiadomo jedynie tyle, że gra istnieje. Nie poznaliśmy tytułu, gatunku ani żadnych szczegółów fabularnych. Fani szybko zaczęli spekulować: Czy to The Last of Us Part III? A może powrót do Jak & Daxter? Tu warto przypomnieć, że sam Druckmann wcześniej studził entuzjazm wokół kolejnej części The Last of Us, sugerując, że historia Joela i Ellie może pozostać zamknięta. Wszystko wskazuje więc na to, że Naughty Dog ponownie eksploruje zupełnie nowe uniwersum – tak jak zrobiło to z Intergalactic.

Dla studia, które przez lata słynęło z narracyjnych tytułów dla jednego gracza, to istotna zmiana. Rozwój dwóch projektów jednocześnie pokazuje, że Naughty Dog przeszło transformację – organizacyjną i kreatywną. Zespół nie tylko powiększył swoje możliwości, ale też nauczył się działać z większą elastycznością. Intergalactic: The Heretic Prophet, o którym wiemy już więcej, ma być ogromnym narracyjnym przedsięwzięciem – pracuje nad nim ponad 250 deweloperów. Tymczasem drugi, tajemniczy projekt rozwija się w tle, być może po to, by za jakiś czas uderzyć z zaskoczenia.

Druckmann nie zdradził nic więcej, ale jego słowa brzmią jak zapowiedź większej zmiany w Naughty Dog. Studio, które kiedyś wypuszczało jedną grę raz na kilka lat, teraz działa na wielu poziomach. A to może oznaczać jedno – szykuje się coś dużego.

