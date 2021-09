Zróbcie Fatality w nowej wersji darmowego Mortal Kombat Ultimate Revitalized

Do fanowskiego Mortal Kombat Ultimate Revitalized trafiła nowa aktualizacja. W tytuł zagracie za darmo.

Pojawiła się nowa wersja do Mortal Kombat Ultimate Revitalized, czyli fanowskiego projektu stworzonego na freeware’owym silniku M.U.G.E.N z 1999 roku. Autor, Styx, rozwija projekt od wielu lat, stale balansując rozgrywkę i dodając nowe rzeczy. Tytuł zupełnie różni gameplayem od najnowszych odsłon MK, jednak znajdą się gracze, którzy preferują starsze części serii. Wersja 2.3 dodaje nowe areny, bohaterów, a także odświeża inne postacie. Jeśli macie ochotę ściągnąć grę, to kliknijcie ten link. Produkcja jest zupełnie za darmo, więc każdy może spróbować swoich sił w bijatyce.

Jak już wcześniej wspomniałem, w wersji 2.3 dodano nowych grywalnych bohaterów. Jednym z nich jest np. Raptor, czyli połączenie dinozaura i cyborga. Oczywiście są to nieoficjalni herosi. Warto wspomnieć, że wszystkie nowe i odświeżone postacie otrzymały odpowiednie fatality. Co więcej, dodano 203 nowe etapy, czyli łącznie w Mugen MK znajdziemy aż 405 aren. Muszę jednak ostudzić zapał, ponieważ sporo z nich wykorzystuje podobne assety, przez co te nie wyróżniają się tak bardzo. Mimo wszystko pamiętajmy, że za udoskonalaniem gry stoi tylko jedna osoba.

Jeśli jesteście fanami starych gier, a zwłaszcza produkcji Mortal Kombat w 2D, to koniecznie wypróbujcie tę darmówkę. Zabawa gwarantowana na długie godziny!