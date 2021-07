Mortal Kombat Legends 2 na pierwszym zwiastunie. Jest brutalnie, oczywiście

Portal IGN.com opublikował oficjalny trailer z Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms. Wideo trwa dwie minuty, ale dzieje się tu dużo.

W ubiegłym roku debiutowała animacja MK Legends: Scorpion’s Revenge, która została bardzo ciepło przyjęta przez fanów i krytyków. Szybko zapowiedziano kontynuację. Teraz do fanów trafia oficjalny trailer z produkcji, który oczywiście skupia się na dynamicznej walce.

Akcja Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms będzie rozgrywać się tuż po wydarzeniach ze Scorpion’s Revenge. Bohaterowie są oblegani przez siły bezwzględnego Shao Kahna i muszą pójść na ugodę z tyranem. Rozwiązaniem ma być finałowy turniej Mortal Kombat – to on zadecyduje o przyszłości światów.

Reżyserem projektu jest Ethan Spaulding, natomiast za scenariusz odpowiedzialny jest Jeremy Adams. W produkcji usłyszymy m.in. aktorów Joela McHale’a, Jennifer Carpenter, Jordana Rodriguesa i Freda Tatasciore. Pełną obsadę opublikowano tutaj.

Premiera animacji odbędzie się jeszcze w te wakacje, a konkretnie 31 sierpnia 2021 roku. Tak jak w przypadku Scorpion’s Revenge, kolejna odsłona MK Legends także nie trafi do kin, tylko do cyfrowej dystrybucji i na nośniki Blu-ray.