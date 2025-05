Monster Hunter Wilds w pudełkowej edycji ze steelbookiem taniej z kodem

Po głośnej premierze Monster Hunter Wilds gracze mogą zaopatrzyć się w grę w naprawdę dobrej cenie. Sklep Perfect Blue przygotował ciekawą promocję, która dotyczy zarówno edycji standardowej, jak i wersji Steelbook. Warunek? Skorzystanie z płatności InPost Pay i odpowiedniego kodu rabatowego.

Monster Hunter Wilds w promocji Perfect Blue

Monster Hunter Wilds to najnowsza odsłona kultowej serii od Capcomu, która zadebiutowała nie tak dawno temu. Gra trafiła m.in. PlayStation 5, więc można zamówić ją w wersji pudełkowej z solidnym rabatem. Standardowa edycja gry normalnie kosztuje 269,98 zł, natomiast edycja Steelbook została wyceniona na praktycznie tyle samo. Z rabatem zapłacicie jednak tylko po 159,99 zł! Możecie oszczędzić więcej, gdy spełnicie specjalne warunki. Taka promocja działa tylko wtedy, gdy przy finalizacji zakupu w aplikacji InPost Pay dodacie kod “ALEFAJNIE” i opłacicie zamówienie z podpiętej karty płatniczej.

Kod rabatowy jest jednorazowy, więc dobrze przemyślcie, którą wersję chcecie kupić. Koszt wysyłki do paczkomatu wynosi 13,09 zł. Jeśli jesteście ciekawi, czy warto, zapraszamy do naszej recenzji. “Nieważne, czy interesuje Was rozgrywka dla wielu osób, sam scenariusz czy po prostu chcecie grindować potwory – to z pewnością jedna z najlepszych gier 2025 roku, a przecież mamy dopiero marzec. Gdyby tylko twórcy naprawili wersję PC z koszmarnymi problemami technicznymi i niedociągniętą grafiką, z pewnością nie wahałbym się, aby dodać pół punktu więcej” – pisałem.