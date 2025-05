Monster Hunter Stories w historycznie niskiej cenie w wersji na Steam

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Monster Hunter Stories, a chcielibyście to zrobić, to mamy dla Was świetną wiadomość.

Są tu może jacyś fani serii Monster Hunter? Jeżeli tak, to mamy dla Was świetną wiadomość. W internetowym sklepie Instant Gaming możecie aktualnie zgarnąć Stories, czyli spin off Monster Huntera, w wersji na platformę Steam w historycznie niskiej cenie! To znakomita okazja na to, aby nadrobić zaległości. Zwłaszcza, jeśli nie mieliście nigdy wcześniej okazji sprawdzić tę zremasterowaną wersję spin-off’u serii z 2017 roku.

Monster Hunter Stories. Historycznie niska cena wersji Steam

No właśnie, wiemy więc już, że mowa tutaj o remasterze. Pierwotnie gra o tym samym tytule wydana została na konsolę Nintendo 3DS, a rok później pojawiła się na urządzeniach mobilnych. Stories przenosi nas do fantastycznego uniwersum. Tym razem jednak nie wcielamy się w łowcę, tylko w jeźdźca potworów. Możemy je oswajać dzięki tzw. kamieniom pokrewieństwa (kinships stones). Naszym celem jest tutaj z kolei stawienie czoła tajemniczej czarnej zarazie zwanej Black Blight.

Akcję obserwujemy z perspektywy trzecioosobowej, zaś podstawowymi elementami rozgrywki są eksploracja i turowe pojedynki z przeciwnikami. Oswajane przez nas potwory posiadają unikalne dla siebie zdolności, zaś nasz bohater może korzystać z broni i umiejętności bojowych. Jeśli zaś chodzi o kwestie techniczne, remaster otrzymał gruntownie odświeżoną oprawę graficzną.

