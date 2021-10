Minecraft – poradnik. Jak zdobyć siodło?

Pewnie wielu z Was może się zastanawiać „Jak zrobić siodło w Minecraft?”. Prawda jest taka, że nie jest to możliwe. Siodło da się jednak znaleźć w kilku miejscach, a my podpowiadamy jak to zrobić.

Uwaga – tekst został oparty o Minecraft Java Edition w wersji 1.17.1. Mimo to, różnice między tym wydaniem a Bedrock Edition są minimalne i nie powinny mieć większego znaczenia. Warto jednak brać pod uwagę, że mogą się pojawić drobne rozbieżności, np. pod kątem liczb dotyczących prawdopodobieństwa pojawienia się siodła w skrzyniach.

Jak zdobyć siodło w Minecraft?

Siodło może posłużyć graczom do osiodłania konia, muła, osiołka, świni i magmołazów (tzw. Striderów). Choć mogłoby się wydawać, że ze skóry dałoby się stworzyć omawiany przedmiot, niestety, taka receptura nie została przewidziana przez twórców. Gdzie zatem znaleźć siodło?

Dewastator (Ravager) – 100% szans na drop

Dewastatory to największe stworzenia, które pojawiają się podczas drugiej fali ataku na wioskę. Posiadają 100 punktów zdrowia, dlatego nie są łatwe do zabicia. Po pokonaniu każdego osobnika zawsze zyskacie po jednym siodle, dlatego jest to najpewniejszy sposób otrzymania tego itemu.

Fortece w Netherze – 35,7% szansy w skrzyniach

Fortece to jedna ze struktur możliwych do odnalezienia w Netherze. To gigantyczne budowle stworzone z netherowej cegły. W krętych korytarzach fortec jesteście w stanie natrafić na skrzynie, które posiadają cenne przedmioty. To właśnie w nich możecie natrafić na siodła.

Lochy – 25% na pojawienie się w skrzyniach

Lochy rzadkie znalezisko występujące w jaskiniach w normalnym świecie (overworldzie). Zbudowane są z bruku i zamszonego bruku. Wewnątrz natraficie na jedna lub dwie skrzynie, a także monster spawner, który najlepiej szybko oświetlić z każdej strony pochodniami, aby przerwać pojawianie się wrogich potworów.

Piramidy – 23,7% szansy na pojawienie się w skrzyniach

Piramidy to jedna ze struktur w Minecraft, które pojawiają się wyłącznie na określonym biomie. W tym przypadku jest to oczywiście pustynia. Wejdźcie do środka i znajdźcie niebieski blok na środku. Wkopcie się o dwie kratki od niego, aby sprawnie ominąć pułapkę czekającą na dnie. Pod kamienną płytką naciskową czeka Was 9 sztuk dynamitu, który wysadzi Was w kilka sekund, jeśli przypadkowo aktywujecie mechanizm. Cenną nagrodą są cztery skrzynie rozstawione wokół, gdzie macie właśnie szanse na odnalezienie siodła.

Wioski – 11,3-17,3% na pojawienie się w skrzyniach

Każda wioska w Minecraft może posiadać kuźnię. Poznacie ją po specyficznym dachu wykonanym częściowo z półbloków z gładkiego kamienia oraz po lawie ogrodzonej kratami. Wejdźcie do środka, a w rogu pokoju odnajdziecie poszukiwaną skrzynię. Siodło odnajdziecie też u rymarzy, a także w domkach występujących na sawannie.

Dżunglowe świątynie – 15,5% szansy na pojawienie się w skrzyniach

W Minecraft znajduje się też kilka biomów, które pojawiają się znacznie rzadziej. Jednym z nich jest właśnie dżungla, a w niej mogą wystąpić dżunglowe świątynie. Poznacie je po tym, że znajdują się przy samej powierzchni oraz są obrośnięte lianami. Są wykonane z bruku oraz z zamszonego wariantu tego samego bloku.

Wewnątrz natraficie łącznie na dwie skrzynie. Pierwsza z nich jest ukryta pod podłogą poziomu, przez który wchodzicie do środka. Zejdźcie po schodach, a z boku zobaczycie 3 dźwignie. Użyjcie lewej, potem dwukrotnie prawej, a na końcu znowu lewej. Wróćcie po schodach na górę i zobaczycie dziurę w podłodze. Znajdziecie tam pierwszą skrzynię.

Druga ze skrzyń chowa się na końcu korytarza po zejściu schodami w dół. Uważajcie na rozstawione nici, ponieważ przejście po nich oraz ich zniszczenie aktywuje dozownik, który wystrzeli w Waszym kierunku strzałą.

Miasta Endu – 13,4% szansy na pojawienie się w skrzyniach

Miasta Endu odnajdziecie dopiero po pokonaniu smoka lub po udaniu się o 1 000 bloków od głównej wyspy. Wymienione budynki zbudowane są z z cegieł z kamienia Endu oraz bloków purpuru. Te przypominają swoją architekturą rozciągające się grzyby ze względu na swoją ściśniętą podstawę.

Twierdze – 2,5% szansy na pojawienie się w skrzyniach

Twierdze najłatwiej odnaleźć przy pomocy oczu Endera. Na każdy minecraftowy świat przypadają dokładnie 3 takie lokacje, także szansa na spotkanie ich przypadkiem jest naprawdę niska. Nie rekomenduję tego sposobu na sprawienie sobie siodła, ponieważ prawdopodobnie ten przedmiot w ogóle się tu nie pojawi.

Łowienie – 0,8% szansy (bez dodatkowych enchantów)

Sposobem najodpowiedniejszym dla masochistów bez wątpienia jest właśnie łowienie. Co prawda minimalnie zwiększycie szanse na znalezienie siodła, jeśli użyjecie na wędce zaklęcia Morska Fortuna. Z poziomem trzecim wtedy szanse na pożądaną zdobycz zwiększą się do aż 1,9%.

Pozostałe

Siodło także można pozyskać poprzez handel z rymarzem, który osiągnął maksymalny poziom. Cena wynosi wtedy 6 szmaragdów od sztuki.

Jest również możliwym zdobycie go z bonusowej skrzyni. Więcej na temat pozyskania takiej po utworzeniu świata przeczytacie w tym miejscu.

Istnieje także minimalna szansa na pojawienie się magmołaza z siodłem na plecach. Zabicie takiego okazu powinno zaowocować również dropem tego itemu.