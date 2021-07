Minecraft poradnik dla początkujących. Jak zacząć swoją przygodę w kanciastym świecie?

W tym poradniku przybliżę Wam wszystkie najważniejsze zagadnienia, o których warto wiedzieć przy starcie swojej przygody z Minecraftem.

Tekst został oparty o Minecraft Java Edition w wersji 1.17.1. Poradnik powinien jednak w większości pokrywać się z ostatnimi wersjami gry, a nawet z Bedrock Edition – wersji tworzonej z myślą o Windows 10, telefonach komórkowych i konsolach. Warto mieć jednak na uwadze, że między tymi wariantami jest kilka różnić. Te w większości dotyczą samego interfejsu, jednakże zdarzy się, że między Java’ą a Bedrockiem jest kilka rozbieżności względem samej rozgrywki.



Krótki wstęp za nami, także zacznijmy pierwsze wspólne kroki z tym klockowym światem!

Jak stworzyć nowy świat w Minecraft?

Minecraft został stworzony z myślą o rozgrywce singleplayer i multiplayer. Z powodu pisania tego tekstu z myślą o początkujących graczach, kwestię grania z innymi osobami pozostawię na inny poradnik. Organizowanie wspólnej gry należy już do nieco bardziej zaawansowanych spraw, dlatego skupmy się na rozgrywce jednoosobowej. Aby stworzyć nowy świat, postąpcie według następującej instrukcji:

W menu głównym wybierzcie opcję „Tryb jednoosobowy”. Naciśnijcie na „Stwórz nowy świat” w prawym dolnym rogu. Wybierz nazwę świata. Później będziecie mógli ją zmienić, także nie martwcie się o to. Dostosuj poziom trudności. Uwaga! Jeżeli obawiacie się, że możecie sobie nie poradzić z potworami i kilkoma innymi zagrożeniami, wybierzcie poziom trudności „Pokojowy”. Wtedy wszelkie poczwary nie będą się pojawiać, a nawet Wasze punkty zdrowia będą się cały czas regenerować w przypadku ich częściowej utraty. To samo tyczy się problemu głodu. Warto rozważyć włączenie opcji „Zezwalaj na polecenia„. Dzięki niej będziecie mogli wpisywać komendy, które czasami ułatwią rozgrywkę. Niektórzy nazwą to drobnym lub wielkim oszustwem, ale gry są przecież po to, by się w nich dobrze bawić. Jeżeli czujecie, że będziecie mieć potrzebę skorzystania z takiego udogodnienia, rekomenduję jednak włączenie tego ustawienia. Nikt nikogo przecież nie zmusza do używania tego, prawda?

Dodatkowe ustawienia przy tworzeniu nowego świata

Przejdźcie do części podpisanej przyciskiem „Więcej opcji świata…„. Odnajdziecie tu między innymi specjalne pole do uzupełnienia tak zwanego „ziarna świata”, potocznie zwanego w minecraftowej społeczności seedem. W sporym uproszczeniu jest to specjalny ciąg znaków, który pozwoli wygenerować konkretny świat według określonego klucza. Jeśli pozostawicie to miejsce niewypełnione, gra wylosuje ziarno i stworzy w ten sposób świat według własnego uznania. Zdecydowanie sprawniejszym i łatwiejszym początkiem będzie start z dodatkowymi przedmiotami. Włączcie opcję „Bonusowa skrzynia„, by przy starcie nowego świata w odległości do około 10 bloków pojawiła się skrzynka wypełniona podstawowymi narzędziami i zestawem przedmiotów oraz bloków. Jeżeli jesteście pewni swoich ustawień, zaakceptujcie je przy pomocy naciśnięcia na „Stwórz nowy świat„. Odczekajcie chwilę i przystąpcie do gry.

Przykładowa zawartość bonusowej skrzyni

Klawiszologia w Minecraft – który klawisz za co odpowiada?

Sterowanie w Minecraft jest bardzo intuicyjne i gracze przyzwyczajeni do gier z widokiem z pierwszej osoby nie powinni mieć większego problemu, by je zapamiętać. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu nie odpowiadają Wam standardowy zestaw przycisków, możecie swobodnie go dostosować w ustawieniach gry.

Interfejs ustawień sterowania w Minecraft

Oto lista najczęściej używanych działań i klawiszy do nich przypisanych:

Poruszanie się – WASD

Rozglądanie się – myszka

Skok – spacja

Skradanie się – lewy Shift

Sprint – lewy Ctrl

Atak/niszczenie bloków – lewy przycisk myszy (LPM)

Użycie przedmiotu/umieszczenie bloku – prawy przycisk myszy (PPM)

Otworzenie/zamknięcie ekwipunku – E

Zmiana przedmiotu na pasku szybkiego wyboru – rolka myszki (scroll)

Przerzucenie przedmiotu do drugiej ręki – F

Upuszczenie wybranego przedmiotu – Q

Otworzenie czatu – T

Wpisywanie polecenie – /

Przełączenie na pełny ekran – F11

Przełączenie perspektywy – F5

Zrzut ekranu – F2

Dodatkowe dane na temat wydajności gry i nie tylko – F3

Pauza gry/podręczne menu – ESC

Polecam każdemu wyłączyć opcję „Auto-skok„. Dzięki temu postać nie będzie automatycznie skakać przy krawędziach o wysokości jednego bloku. Być może uratuje to niejednokrotnie Wasze minecraftowe życie. Pozostawienie tego ustawienia włączonego może też spowodować zirytowanie, ponieważ nie będziecie często w stanie przewidzieć, kiedy podskoczycie samoistnie, a kiedy nie.

Twój cel na sam początek – „zetnij” drzewo gołą ręką!

Podobnie jak w prawdziwym życiu, do wydobywania określonych surowców przydadzą się określone narzędzia. W związku z tym do kopania bloków z kamienia i rud przyda się kilof, do wydobywania ziemi – łopata, a do ścinania drzewa – siekiera. Aby jednak stworzyć te niezwykle przydatne przedmioty, będziecie musieli pozyskać najpierw konkretne materiały. Oto krótka lista kroków, według których po prostu musisz postąpić:

Znajdźcie pierwsze drzewo i spróbujcie wydobyć je. Nie przejmujcie się, że trwa to kilka sekund. Później będzie to zdecydowanie łatwiejsze, mając odpowiednie narzędzia.

Używając ekwipunku (standardowo przycisk „E” na klawiaturze) przeróbcie je na deski. By tego dokonać, przenieś blok pnia do jednego z czterech kwadratów obok siebie. Z jednego bloku pnia stworzycie aż 4 bloki desek.

Następnie z pozyskanych 4 bloków desek, utwórzcie z nich w polu wytwarzania kwadrat 2×2. W ten sposób powstanie stół rzemieślniczy zwany też „workbenchem” lub „crafting table”.

Postawcie stworzony blok w Waszym zasięgu. Klikając na niego prawym przyciskiem myszy (PPM), uruchomicie specjalny interfejs, który otworzy Wam drogę do tworzenia bardziej zaawansowanych przedmiotów.

W tym momencie powinniście przystąpić do zrobienia pierwszych narzędzi. Zasada ich wytwarzania jest prosta i receptury nie różnią się od siebie w sporym stopniu. Wystarczy garść patyków i jednego z następujących surowców: bloki desek, bloki bruku, sztabki żelaza, sztabki złota lub diamenty. Im rzadszy surowiec, tym lepsze przedmioty do wydobywania bloków stworzycie, ale wyjątkiem są w tym przypadku są te wykonane ze złota. Złote narzędzia wydobywają bloki bardzo szybko, ale jeszcze szybciej zniszczą się od samego używania. Rekomenduję, aby stworzyć w pierwszej kolejności drewniany kilof, nakopać nim około 30 sztuk bloków bruku i „przeskoczyć” od razu do zestawu narzędzi wykonanego właśnie z kamienia. Poniżej możecie zobaczyć wszystkie najważniejsze receptury, według których tym momencie powinniście postąpić:

Patyki – instrukcja wytwarzania

Kilof – instrukcja wytwarzania

Miecz – instrukcja wytwarzania

Siekiera – instrukcja wytwarzania

Łopata – instrukcja wytwarzania

Motyka – instrukcja wytwarzania

Piec – jeden z Twoich najważniejszych przyjaciół w grze

Warto jest się też zaopatrzyć w piec, który można wytworzyć z ośmiu bloków bruku. Jego zadań jest kilka – od wytapiania rud na sztabki, przez pieczenie jedzenia, po obróbkę bloków. Podobnie jak w przypadku stołu do wytwarzania, należy na piec nacisnąć PPM, by go użyć. Wtedy ukaże się poniższy interfejs. Do górnego slotu można wsadzać przedmioty, które chcecie obrobić, a do dolnego paliwo, które będzie generować energię cieplną.

Instrukcja wykonania pieca

Uwaga! Jako paliwo można użyć naprawdę wielu przedmiotów. Jednym z najlepszych pomysłów będzie wykorzystanie po prostu węgla, ale jest też np. możliwość wykorzystania do tego drewnianych narzędzi, które zawadzają nam w ekwipunku po przejściu na te z lepszych materiałów. Warto jednak mieć na uwadze, że nie każdy przedmiot nadaje się do przepalania, a te które można już do tego użyć, zasilą piec na określoną ilość czasu. Dla przykładu jedna sztuka węgla wystarczy na przetworzenie 8 przedmiotów.

Pozyskanie kolejnych surowców w Minecraft

Na tym etapie poradnika powinniście mieć już wszystkie potrzebne przedmioty, by przygotować się do wydobywania bardziej przydatnych surowców. Bez wątpienia do nich należy drewno, kamień, węgiel i żelazo. Drewno oczywiście pozyskuje się z drzew, kamień pod ziemią, podobnie z węglem i żelazem. Bardzo możliwe, że wokół wygenerowała się blisko jakaś jaskinia, która jest dobrym źródłem większości z wymienionych wcześniej materiałów. Odradzam zagłębianie się w jej niższe poziomy – mogą tam czekać krwiożercze potwory, które stanowią zagrożenie. To jeszcze nie etap, by popadać od razu w burżujstwo i zapełnić wszystkie 36 slotów ekwipunku. Około 16 sztuk węgla i tyle samo rudy żelaza powinno wystarczyć na dobry początek. Oczywiście, jeżeli znajdziecie więcej, to nie wahajcie się nabrać ze sobą wszystkiego.

Wejście do jaskini w Minecraft

Jedzenie – sposób na regenerowanie życia i punktów głodu

Podczas wykonania tak prostych czynności jak chodzenie, kopanie lub walka Wasza postać robi się coraz bardziej głodna. Można to zauważyć poprzez przypatrzenie się paskowi u dołu ekranu, w którego skład wchodzą ikony o wyglądzie kawałków mięsa. Jeżeli ten licznik spadnie poniżej trzech pełnych punktów, bohater nie będzie już mógł biegać. Jeśli stracisz powyżej 1,5 punktu, utracisz możliwość regeneracji zdrowia. Co w takim razie należy zrobić? Zjedzcie coś! Mając odpowiedni przedmiot w ręce, przytrzymaj odpowiednio długo PPM. Po zakończeniu specjalnej animacji część paska głodu zregeneruje się.

W najsłynniejszej grze studia Mojang rodzajów jedzenia jest bardzo dużo. Najłatwiej jednak zdobyć je poprzez zabicie zwierząt – tych nie brakuje. Kurczaki, krowy, świnie oraz owce będą w tym przypadku najbardziej pożądanymi. Jeżeli zdobędziecie już surowe mięso, upieczcie je we wcześniej wspomnianym piecu. Upieczone kawałki mięsa zregenerują znacznie więcej punktów głodu od surowych wariantów.

Być może w okolicy pojawiła się struktura, która zawiera skrzynię z przedmiotami – w takich bardzo często można znaleźć właśnie cenne pożywienie. Widzicie gdzieś wioskę? Zajrzyjcie do tamtejszych upraw – te są pełne roślin, które zwykle są jadalne. W domkach osadników nie zabraknie też skrzyń wypełnionych przedmiotami, w tym właśnie jedzeniem. Przy okazji jest to dobre miejsce, by podkraść łóżko. W innym przypadku pozyskanie wełny od owiec na własne łóżko wydaje się inną, słuszną opcją.

Co zrobić, gdy zapadnie noc?

Pełna doba w Minecrafcie trwa 20 minut. Odpowiednio po 10 minut przypada na fazę dnia i nocy. Kiedy zajdzie słońce, w otaczającej ciemności zaczną pojawiać się potwory, które wręcz czyhają na każdym kroku. W tym przypadku macie odpowiednio dwa scenariusze do wyboru.

Zbudujcie szybko z materiałów pod ręką małą bazę na szerokość kilku bloków lub wkopcie się w ziemię/skałę, by wydrążyć tak samo spore pomieszczenie. Jeżeli będziecie odcięci od powierzchni otaczającego świata, żadne potwory nie powinny Wam zrobić krzywdy. Przeczekanie nocy sprawi, że większość monstrów nad ranem spłonie. Wyjątkiem będą pająki i Creepery. Te pierwsze jednak za dnia nie są już agresywne w przeciwieństwie do tych drugich. Uważajcie na te zielone poczwary, ponieważ ich wybuch z bliska może zabić.

Skorzystajcie z łóżka, które możesz znaleźć w wiosce lub zróbcie je sami we własnym zakresie. Gdy nadejdzie noc, kliknięcie na ten mebel PPM sprawi, że zaśniecie, co po chwili zmieni porę dnia na poranek. Pamiętajcie, że kiedy słońce świeci nad horyzontem, jesteś znacznie bezpieczniejszy niż w objęciach blasku księżyca. Aby stworzyć łóżko, będziecie potrzebować odpowiednio 3 sztuki bloków desek oraz 3 sztuki wełny w tym samym kolorze. Ułóżcie je w crafting table według poniższego schematu:

Instrukcja wytwarzania łóżka

Uwaga, pójście spać zmienia punkt respawnu. Oznacza to, że po przespaniu się w danym łóżku i późniejszym, ewentualnym zginięciu obudziscie się obok miejsca, gdzie ostatni raz udaliście się na spoczynek. Stanie się tak tylko wtedy, jeżeli ostatnie łoże nie uległo w międzyczasie zniszczeniu. W innym przypadku po zginięciu odrodzicie się w miejscu, gdzie pojawiliście się po stworzeniu świata.

Lepiej szukać miejsca na bazę, czy pójść na ogromne wykopaliska?

Cóż, powyższe na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Osobiście od dłuższego czasu praktykuję od razu po wygenerowaniu nowego świata zapuszczenie się pod ziemię, aby nakopać potrzebnych surowców. Te ułatwiają mi później znacznie sprawniejszą budowę bazy. Należę jednak do graczy z wieloletnim stażem w Minecraft, dlatego nie obawiam się ewentualnej śmierci i tym samym możliwej utraty nazbieranych przedmiotów. W związku z tym, że jest to tekst pisany z myślą o nowicjuszach tej gry, rekomenduję jednak najpierw poszukać wymarzonego miejsca na swój dom i właśnie w okolicy zacząć pozyskiwać surowce. Dzięki temu po ewentualnej śmierci podczas eskapady w podziemia, odrodzicie się na tyle blisko, by zdążyć pozbierać utracony ekwipunek. Przedmioty „luzem” na podłodze będą tam tylko 5 minut, dlatego warto w takiej sytuacji wyjątkowo pospieszyć się.

Zrobiliśmy wszystko z powyższej listy. Co teraz?

Brawo, dotrwaliście do samego końca, a najpewniej na tym etapie przetrwaliście już pierwszą noc. Minecraft stoi przed Wami otworem i możecie dowoli go eksplorować. Zbierajcie więcej surowców, róbcie farmy oraz budujcie kolejne budowle. Twórcy tej gry wyznaczyli za główny cel pokonanie smoka, który znajduje się w innym wymiarze. Zanim tam dotrzecie, minie jeszcze wiele czasu, dlatego odpowiednio się do tego przygotujcie. Możecie się teraz czuć, jak rzuceni na głęboką wodę, ale spokojnie! Odkrywanie kolejnych tajemnic tej produkcji to niepowtarzalny element tej kanciastej zabawy. Nie bójcie się eksperymentować, szukać informacji w internecie (np. na YouTube) i pytać bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek o rady lub pomoc. Społeczność Minecrafta należy do jednych z najbardziej przyjaznych na tle pozostałych growych produkcji, a na przestrzeni lat powstała masa poradników. Na łamach Planety Gracza powoli publikujemy ich coraz więcej, a je wszystkie możecie znaleźć w tym miejscu. Życzę powodzenia w dalszym kopaniu i stawianiu klocków!