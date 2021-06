Miedź w Minecraft 1.17 Java Edition. Oto wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Miedź w Minecraft została dodana w aktualizacji 1.17 o nazwie Caves & Cliffs Part I. Przedstawiamy kompletny poradnik oparty o wersję Java Edition. Znajdziecie tutaj dosłownie wszystko, czego potrzebujecie wiedzieć o tym nowym surowcu.

Miedź w Minecraft – ruda, jej występowanie i zachowanie

W najsłynniejszej grze Mojangu obecnie występują aż dwa warianty złóż miedzi. Standardowy, który znajdziemy wśród zwykłego kamienia oraz łupkowy. Ten drugi będzie występował w skupiskach łupka. Nadmienię, że ten wariant nie będzie najpewniej możliwy do pozyskania w wersji 1.18, ponieważ łupek będzie się generował na innych wysokościach, niż obecnie występują złoża miedzi. Na ten moment możemy je spotkać między Y: 0 a Y: 63.

Blok złoża miedzi wydobędziemy kilofem kamiennym lub lepszym. W przypadku wyboru wspomnianego narzędzia zajmie nam to 1,15 sekundy. Czas ten w przypadku kilofa netherytowego wyniesie już jedynie 500 milisekund. Po wydobyciu otrzymamy 1 rudę miedzi. Jeżeli użyjemy kilofu z enchantem Szczęście III mamy szansę otrzymać aż 12 sztuk przedmiotu. Kilof z zaklęciem Jedwabny Dotyk pozwoli nam wydobyć blok złoża tak, jak mogliśmy tego dokonać w przypadku żelaza i złota przed aktualizacją Minecraft 1.17.

Aby wytworzyć sztabki miedzi, możemy odpowiednio przetopić bloki złoża w obu wariantach oraz samą rudę miedzi. Ten proces nagrodzi nas sztabkami w stosunku 1:1 do przetopionych przedmiotów.

Miedź w Minecraft – receptury

Ze sztabek miedzi wytworzymy trzy przedmioty – blok miedzi, lunetę oraz piorunochron. W przypadku tego drugiego będziemy potrzebować odpowiednio jeszcze jedną sztukę ametystu. Receptury wyglądają następująco:

Blok miedzi możemy wykorzystać oczywiście jako przechowywanie większej ilości jej sztabek omawianego surowca. Oprócz tego wytworzymy też żłobioną miedź. Z tej z kolei sporządzimy schodki i półbloki. Sytuacja ma się podobnie w przypadku pozostałych, utlenionych wariantów bloku. Uwaga, z bloku miedzi, który został chociaż w małym stopniu utleniony, nie stworzymy już 9 sztabek tego metalu.

Warto wspomnieć, że bloki miedzi i bloki żłobionej miedzi możemy o wiele korzystniej przerobić w przecinarce. Szczególnie może być to przydatne przy wytwarzaniu schodków, ponieważ w ten sposób zużyjemy o 50% mniej materiałów.

Miedź w Minecraft – blok miedzi i jego warianty

Wszystkie 16 standardowych bloków miedzi możemy nawoskować przy pomocy plastra miodu. Możemy to zrobić odpowiednio ręcznie (klikając PPM na blok przy pomocy plastra miodu) lub w craftingu, co ułatwi cały proces. Nawoskowane, miedziane klocki nie będą się już utleniać, co zatrzyma zmianę ich koloru. Warto nadmienić, że nawoskowanie takiego bloku tworzy z niego zupełnie nowy wariant, dlatego te w ekwipunku nie będą się stackować z nienawoskowanymi wersjami. Aby ściągnąć wosk z bloku, należy użyć na nim prawego przycisku myszy, trzymając siekierę w ręce.

Aby blok uległ przejściu na kolejne stadium utlenienia, należy odczekać od 50 do 82 minecraftowych dni. Jeżeli blok nie znajduje się na załadowanym chunku, ten się nie będzie w stanie przejść do kolejnej fazy.

Z blokami stworzonymi z miedzi wiążą się dwa nowe osiągnięcia. Aby je zdobyć należy ręcznie nawoskować blok przy pomocy plastra miodu oraz zeskrobać wosk, używając do tego dowolnej siekiery.

Luneta – zastosowania i ciekawostki

Luneta służy do przybliżania obrazu. Wcześniej takową opcję dodawała modyfikacja OptiFine, która znacznie poprawia optymalizację Minecrafta Java Edition. Klikając lewym przyciskiem myszy, użyjemy tego przedmiotu. Korzystanie z niego drastycznie nas spowalnia, dlatego należy uważać, kiedy to robimy. Warto wspomnieć, że zwiększenie ustawienia FOV w opcjach zwiększy również zasięg przybliżenia lunety. Kiedy przez nią patrzymy, wyświetli się nam dedykowany interfejs, który ma symulować ograniczone pole widzenia wewnętrznymi ściankami przedmiotu. Wspomniany UI możemy wyłączyć i włączyć, naciskając klawisz F1. Jednorazowe użycie tego narzędzia może trwać maksymalnie 60 sekund. Po tym czasie będziemy musieli przyłożyć do oka lunetę ponownie.

W związku z tym narzędziem dodano do gry łącznie trzy nowe osiągnięcia. By je odblokować, musimy odpowiednio przez lunetę spojrzeć na Ghasta, Ender Dragona oraz papugę.

Piorunochron – zastosowania i ciekawostki

Miedź w Minecraft nam też do skonstruowania piorunochronów. Ich głównym zadaniem jest przywoływanie w swoją stronę piorunów podczas burzy. Po trafieniu grzmotu w naszą miedzianą pałkę wokół bloku wydzieli się sygnał redstone. Nadmienię, że trafienie trójzębem z enchantem Porażenie w piorunochron również przywoła wyładowanie atmosferyczne.

Piorunochron możemy zniszczyć nawet pustą ręką, aczkolwiek otrzymamy z niego przedmiot dopiero orzy użyciu kamiennego kilofu lub lepszego.

Praktycznym zastosowaniem jest używanie piorunochronu w miejscach, gdzie chcemy uniknąć podpalenia spowodowanego burzą. Zasięg tego przedmiotu to 4 x 16 klocków, co pozwoli nam chronić nasze budowle z drewna, desek, wełny i innych łatwopalnych bloków.

Wraz z aktualizacją 1.17 dodano do gry osiągnięcie związane z tym przedmiotem. Musimy przy pomocy piorunochronu przyzwać piorun tak, aby nie zamienił w wiedźmę osadnika będącego w okolicy.