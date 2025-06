Pierwszy patch poprawiający wydajność w MindsEye dostępny. Czy rzeczywiście coś się zmieniło?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, studio Build A Rocket Boy udostępniło pierwszą aktualizację do gry MindsEye. Głównym zadaniem patcha jest poprawa wydajności. Waży on 5,3 GB i został już przetestowany przez redakcję serwisu DSOGaming na tych samych konfiguracjach sprzętowych, jakie wykorzystano do analizy wersji premierowej. Pozostaje więc pytanie: czy rzeczywiście coś się poprawiło?

MindsEye z patchem poprawiającym wydajność. Lub też nie…

Mowa tutaj o całkiem potężnym zestawie z procesorem AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 GB RAM DDR5 6000 MHz i kartą NVIDIA GeForce RTX 5090. Całość działała na systemie Windows 10 oraz sterownikach NVIDIA 576.66. Jak więc wypadają wyniki po aktualizacji? W ustawieniach z natywnym 4K (poziom ustawień Epic) minimalna liczba klatek pozostała bez zmian (37 FPS), ale średnia wzrosła z 45 do 50 FPS. W przypadku DLSS 4 Quality (bez Frame Generation) minimalna liczba klatek nieco spadła (z 53 do 52 FPS), natomiast średnia wzrosła z 65 do 67. Werdykt? Trudno nazwać to rzeczywistą poprawą wydajności.

Wzrosty liczby klatek na sekundę są wręcz minimalne, zaś ogólne działanie gry nie uległo znaczącej poprawie. Produkcja nadal zmaga się z wyraźnymi stutterami przy eksploracji świata gry, a na wykresie FPS-ów nadal widać liczne skoki. To potwierdza, że główny problem nie został jeszcze rozwiązany. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w przypadku DLSS 4 MFG zauważono poprawę w jakości obrazu. Artefakty graficzne są mniej widoczne, zwłaszcza podczas dynamicznego ruchu kamery.

Nic nie zmienia faktu, że pierwszy patch wydajnościowy wypadł słabo. Twórcy zapowiedzieli kolejne dwie aktualizacje do końca czerwca. Być może wtedy będzie można mówić o rzeczywistej poprawie. A może nie.

Źródło: DSOGaming